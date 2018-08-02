Врятують ліс: у Вінницькій області випустили на волю кілька сотень фазанів

Фото: Фазани (pixabay.com)

Фазани – єдині птахи в Україні, які їдять колорадського жука

У Вінницькій області мисливці випустили на волю в ліс кілька сотень фазанів. Про це передає "Сегодня".

Фахівці кажуть, що птахи повинні врятувати українські лісу від комах-шкідників. На цей раз небайдужі мисливці випустили 200 фазанів. Робили це за десять кілометрів від найближчих населених пунктів. Кажуть, це для того, щоб місцеві селяни не виловили птахів.

Голова Немирівської районної організації товариства рибалок та мисливців похвалився, що в минулому році їх організація теж випустили кілька фазанів на волю і тепер ці птахи вже дали приплід.

Аграрії відзначають що фазани - серйозні помічники для селян, так як з задоволенням знищують і польових шкідників. Крім того, фазани – єдині птахи, які водяться на території України, здатні поїдати колорадського жука. А полювати на птицю зможуть щонайменше тільки через п'ять років, коли фазанів в регіоні стане кілька тисяч.

Відео: У Вінницькій області в ліси випустили фазанів (youtube.com/Сегодня)

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Птах зачепилася ногою за сніготримачі. Вибратися самостійно лелека не міг, тому селяни викликали пожежників.

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А ваші вихованці так можуть?