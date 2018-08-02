Во Львовской области спасли раненого аиста

Иллюстративное фото (pixabay)

Птица застряла на крыше

В селе Старый Яр Львовской области спасатели помогли выбраться с крыши раненому аисту. Об этом сообщает ТСН.

Местные жители обнаружили аиста на крыше дома одного из домохозяйств села Старый Яр Яворовского района Львовской области. Птица зацепилась ногой за снегоудерживатели. Выбраться самостоятельно аист не мог, поэтому селяне вызвали пожарных.

На место происшествия приехала команда спасателей, которая с помощью выдвижной лестницы смогла добраться до аиста. Они высвободили птицу из ловушки и передали неравнодушным людям.

Оказалось, что у аиста повреждена не только нога, которой он зацепился за снеудерживатели, а еще и крыло. Именно травма могла стать причиной того, что птица оказалась на крыше жилого дома.

Видео: Спасение аиста (ТСН)

Напомним, ранее мы писали о том, что в Винницкой области спасли от смерти маленьких аистов.

В Винницкой области ураган повалил дерево вместе с гнездом аистов. На огородах местных жителей оказались трое бездомных птенцов, которые не умеют летать и добывать себе пищу. Спасать маленьких найденышей взялись селяне. К сожалению, одного птенца спасти не удалось, он погиб.

Обнаружила маленьких птенцов на своем огороде местная жительница Надежда. Она кинулась спасать маленьких птиц.

Украинцы неравнодушны к аистам и всегда приходят на помощь, если она требуется.

Видео: РБК-Украина