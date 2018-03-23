Операция по спасению продолжается: как украинцы помогают аистам (видео)

Люди откармливают птиц рыбой

Украинцы продолжают спасать от голода аистов, которые раньше времени вернулись в Украину. В сети показали, как люди помогают животным. Соответствующие видео опубликованы на странице Романа Яременко в соцсети Facebook.

Неравнодушные люди подкармливают птиц рыбой.

"Идут кормить аистов, уже тепло стало, но все-равно люди подкармливают. Скоро будут отлетать, выдержали морозы", - отметил автор ролика, на котором двое ребят несут птицам целый тазик рыбы.

Фото: Аисты (facebook.com/ruslansims)

Опубліковано Русланом Яременком 22 березень 2018 р.

Видео: Спасение аистов (facebook.com/ruslansims)

"Все живы-здоровы, имеют, что есть, уже садятся на деревья", - отметил автор видео.

Опубліковано Русланом Яременком 22 березень 2018 р.

Видео: Аисты (facebook.com/ruslansims)

Опубліковано Русланом Яременком 22 березень 2018 р.

Видео: Украинцы подкармливают птиц (facebook.com/ruslansims)

Ранее сообщалось, что волонтеры спасают от смерти аистов, которые вернулись в Украину.

Кстати, в Австралии выбросились на берег 150 дельфинов.

В заснеженную Украину раньше времени вернулись аисты, которые теперь нуждаются в помощи (видео: STYLER.rbc.ua)