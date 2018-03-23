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В Австралии выбросились на берег 150 дельфинов (видео)

STYLERЖивотные        23.03.2018 - 09:39
Скриншот поста instagram.com/gababylon
Скриншот поста instagram.com/gababylon

Неподалеку от побережья скопилось большое количество акул

В Западной Австралии в заливе Хамелин на берег выбросились 150 дельфинов, из которых выжили не более 15 . Об этом сообщает PerthNow.

Отмечается, что около побережья собираются сотрудники природоохранных служб и жители окрестных населенных пунктов. Специалисты и волонтеры попытаются переместить выживших гринд (черные дельфины) на глубину.

Скриншот поста (twitter.com/WAParksWildlife)

"Мы надеемся, что живые гринды сохранят силы, надеемся, что ветреная погода и возможные дожди помогут, когда мы попытаемся вернуть их в океан", - заявил представитель природоохранной службы Джереми Чик.

Видео: Дельфины (instagram.com/gababylon)

Видео: Дельфины на берегу (instagram.com/gababylon)

По данным издания, местные рыбаки предупредили, что неподалеку от залива заметили скопление большого количества акул.

Скриншот поста (twitter.com/WAParksWildlife)

Скриншот поста (twitter.com/WAParksWildlife)

Скриншот поста (twitter.com/WAParksWildlife)

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Теги: животные, экология, дельфин
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