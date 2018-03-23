В Австралії викинулися на берег 150 дельфінів (відео)

Неподалік від узбережжя скупчилася велика кількість акул

В Західній Австралії в затоці Хамелин на берег викинулися 150 дельфінів, з яких вижили не більше 15 . Про це повідомляє PerthNow.

Наголошується, що близько узбережжя збираються працівники природоохоронних служб і жителі навколишніх населених пунктів. Фахівці та волонтери спробують перемістити вижили гринд (чорних дельфінів) на глибину.

Скріншот поста (twitter.com/WAParksWildlife)

"Ми сподіваємося, що живі гринди збережуть сили, сподіваємося, що вітряна погода, можливі дощі допоможуть, коли ми спробуємо повернути їх в океан", - заявив представник природоохоронної служби Джеремі Чик.

Допис, поширений Rockafella Pictures (@gababylon) 22 Бер 2018 р. о 5:55 PDT

Відео: Дельфіни (instagram.com/gababylon)

Допис, поширений Rockafella Pictures (@gababylon) 22 Бер 2018 р. о 8:39 PDT

Відео: Дельфіни на березі (instagram.com/gababylon)

За даними видання, місцеві рибалки попередили, що неподалік від затоки помітили скупчення великої кількості акул.

Скріншот поста (twitter.com/WAParksWildlife)

Скріншот поста (twitter.com/WAParksWildlife)

Скріншот поста (twitter.com/WAParksWildlife)

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