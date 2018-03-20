Волонтеры спасают от смерти аистов, которые вернулись в Украину (фото)

Украинцы собрали колоссальную сумму для птиц

Волонтеры из Львова спасают аистов, которые вернулись в Украину раньше времени. Активисты привезли и расставили на полях кормушки с едой для птиц, которые могут умереть от голода из-за похолодания. Об этом рассказал Роман Тузяк на своей странице в соцсети Facebook.

"На сегодня задача выполнена. Установил 12 кормушек в окрестностях Зубры, а также по трассе Оброшино - Рудки. Сегодня было немножко тяжелее, потому что не было куриных шкурок, а лапки, которые пришлось разрабатывать, что на морозе не слишком приятно. Также добавил мелкую рыбу (мойву, тюльку). Плюс кукурузная крупа для мелких птиц", - рассказал волонтер.

Фото: Спасение аистов (facebook.com/tuzyano)

"Скажу главное - я не ожидал такого резонанса. Я покорнейше благодарю Вас за такое неравнодушие. Наша инициатива собрала уже более 20 тысяч, поэтому я скорее всего создам отдельную страницу, чтобы было удобно выкладывать отчеты. Впредь прошу, кто имеет возможность - присоединяйтесь, вы можете самостоятельно прикармливать аистов - только покупайте и я по чекам вам верну средства", - отметил он.

Скриншот поста (facebook.com/tuzyano)

Роман создал страницу "Общественная инициатива "АИСТ" и сообщил, сколько средств собрали неравнодушные украинцы для птиц.

"Друзья, благодаря Вашему неравнодушию собрано колоссальную сумму - в пределах 35 тысяч. Мы теперь очень просим присоединиться всех неравнодушных к подкармливанию аистов - от вас фотоотчет и чеки, от нас компенсация Ваших расходов. Приобщайтесь и приобщайте друзей, это действительно чрезвычайная ситуация, которая требует немедленных действий. Также нас интересует информация о местонахождении птиц", - написал Роман.

Скриншот поста (facebook.com/groups/166476840677022)

Некоторые забрали птиц домой.

"Пятеро спасенных аистов. Чье-то доброе сердце приютило их и спасло от холодной смерти..Люди! Где бы Вы не жили, Вы - невероятные!" – отметили в сети.

Скриншот поста (facebook.com/toyelviv)

Аистов также спасают и в Кировоградской области.

Фото: Аисты (facebook.com/groups/353166251698282)

Скриншот поста (facebook.com/groups/353166251698282)

Ранее сообщалось, что украинцев просят спасти от смерти аистов.

Тысячи аистов оказались под угрозой гибели (видео: Styler.rbc.ua)