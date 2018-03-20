Волонтери рятують від смерті лелек, які повернулися в Україну (фото)

Українці зібрали колосальну суму для птахів

Волонтери зі Львова рятують лелек, які повернулися в Україну раніше. Активісти привезли і розставили на полях годівниці з їжею для птахів, які можуть померти від голоду через похолодання. Про це розповів Роман Тузяк на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"На сьогодні завдання виконано. Встановив 12 годівниць в околицях Зубри, а також по трасі Оброшино - Рудки. Сьогодні було трошки важче, бо не було курячих шкірок, а лапки, які довелось розробляти, що на морозі не надто приємно. Також добавив дрібну рибу (мойву, тюльку). Плюс кукурудзяна крупа для дрібних птахів", - розповів волонтер.

Фото: Рятування лелек (facebook.com/tuzyano)

"Скажу найголовніше - я не очікував такого резонансу. Я уклінно дякую Вам за таку небайдужість. Наша ініціатива зібрала вже понад 20 тисяч, тому я скоріш за все створю окрему сторінку щоб було зручно викладувати звіти. Надалі прошу, хто має можливість - долучайтесь, ви можете самостійно прикормлювати лелек - лише купляйте і я по чекам вам поверну кошти", - відзначив він.

Скріншот поста (facebook.com/tuzyano)

Роман створив сторінку "Громадська ініціатива "ЛЕЛЕКА" та повідомив, скільки коштів зібрали небайдужі українці для птахів.

"Друзі, завдяки Вашій небайдужості зібрано колосальну суму - в межах 35 тисяч. Ми тепер дуже просимо долучитись всіх небайдужих до підкормлювання лелек - від вас фотозвіт і чеки, від нас компенсація Ваших витрат. Долучайтесь і долучайте друзів, це справді надзвичайна ситуація яка потребує негайних дій. Також нас цікавить інформація про місцезнаходження птахів", - написав Роман.

Скріншот поста (facebook.com/groups/166476840677022)

Деякі забрали птахів додому.

"П'ятеро врятованих лелек. Чиєсь добре серце прихистило їх та врятувало від холодної смерті..Люди! Де б Ви не жили, Ви - неймовірні!" – відзначили в мережі.

Скріншот поста (facebook.com/toyelviv)

Лелек також рятують і у Кіровоградській області.

Фото: Лелеки (facebook.com/groups/353166251698282)

Скріншот поста (facebook.com/groups/353166251698282)

Раніше повідомлялося, що українців просять врятувати від смерті лелек.

Тисячі лелек опинилися під загрозою смерті (відео: Styler.rbc.ua)