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Операція з порятунку триває: як українці допомагають лелекам (відео)

STYLERТварини        23.03.2018 - 11:08
Фото: Лелеки (facebook.com/ruslansims)
Фото: Лелеки (facebook.com/ruslansims)

Люди годують птахів рибою

Українці продовжують рятувати від голоду лелек, які раніше часу повернулися в Україну. У мережі показали, як люди допомагають тваринам. Відповідні відео опубліковані на сторінці Романа Яременко у соцмережі Facebook.

Небайдужі люди підгодовують птахів рибою.

"Йдуть годувати лелек, вже тепло стало, але все одно люди підгодовують. Скоро будуть відлітати, витримали морози", - зазначив автор ролика, на якому двоє хлопців несуть птахам цілий тазик риби.

Фото: Лелеки (facebook.com/ruslansims)

 

 

Опубліковано Русланом Яременком 22 березень 2018 р.

Відео: Порятунок лелек (facebook.com/ruslansims)

"Всі живі-здорові, мають що їсти, вже сідають на дерева", - зазначив автор відео.

 

 

Опубліковано Русланом Яременком 22 березень 2018 р.

Відео: Лелеки (facebook.com/ruslansims)

 

 

Опубліковано Русланом Яременком 22 березень 2018 р.

Відео: Українці підгодовують птахів (facebook.com/ruslansims)

Раніше повідомлялося, що волонтери рятують від смерті лелек, які повернулися в Україну.

До речі, в Австралії викинулися на берег 150 дельфінів.

У засніжену Україну раніше часу повернулися лелеки, які потребують допомоги (відео: STYLER.rbc.ua)

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Теги: птицы, аист, Аисты
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