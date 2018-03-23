Операція з порятунку триває: як українці допомагають лелекам (відео)

Люди годують птахів рибою

Українці продовжують рятувати від голоду лелек, які раніше часу повернулися в Україну. У мережі показали, як люди допомагають тваринам. Відповідні відео опубліковані на сторінці Романа Яременко у соцмережі Facebook.

Небайдужі люди підгодовують птахів рибою.

"Йдуть годувати лелек, вже тепло стало, але все одно люди підгодовують. Скоро будуть відлітати, витримали морози", - зазначив автор ролика, на якому двоє хлопців несуть птахам цілий тазик риби.

Фото: Лелеки (facebook.com/ruslansims)

Опубліковано Русланом Яременком 22 березень 2018 р.

Відео: Порятунок лелек (facebook.com/ruslansims)

"Всі живі-здорові, мають що їсти, вже сідають на дерева", - зазначив автор відео.

Опубліковано Русланом Яременком 22 березень 2018 р.

Відео: Лелеки (facebook.com/ruslansims)

Опубліковано Русланом Яременком 22 березень 2018 р.

Відео: Українці підгодовують птахів (facebook.com/ruslansims)

Раніше повідомлялося, що волонтери рятують від смерті лелек, які повернулися в Україну.

До речі, в Австралії викинулися на берег 150 дельфінів.

У засніжену Україну раніше часу повернулися лелеки, які потребують допомоги (відео: STYLER.rbc.ua)