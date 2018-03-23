Операція з порятунку триває: як українці допомагають лелекам (відео)

Люди годують птахів рибою
Українці продовжують рятувати від голоду лелек, які раніше часу повернулися в Україну. У мережі показали, як люди допомагають тваринам. Відповідні відео опубліковані на сторінці Романа Яременко у соцмережі Facebook.
Небайдужі люди підгодовують птахів рибою.
"Йдуть годувати лелек, вже тепло стало, але все одно люди підгодовують. Скоро будуть відлітати, витримали морози", - зазначив автор ролика, на якому двоє хлопців несуть птахам цілий тазик риби.
Фото: Лелеки (facebook.com/ruslansims)
Відео: Порятунок лелек (facebook.com/ruslansims)
"Всі живі-здорові, мають що їсти, вже сідають на дерева", - зазначив автор відео.
Відео: Лелеки (facebook.com/ruslansims)
Відео: Українці підгодовують птахів (facebook.com/ruslansims)
Раніше повідомлялося, що волонтери рятують від смерті лелек, які повернулися в Україну.
До речі, в Австралії викинулися на берег 150 дельфінів.
У засніжену Україну раніше часу повернулися лелеки, які потребують допомоги (відео: STYLER.rbc.ua)