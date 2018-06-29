В Винницкой области спасли от смерти маленьких аистов (видео)

Один птенец погиб из-за непогоды

В Винницкой области ураган повалил дерево вместе с гнездом аистов. На огородах местных жителей оказались трое бездомных птенцов, которые не умеют летать и добывать себе пищу. Спасать маленьких найденышей взялись селяне. Об этом сообщает ТСН.

Сообщается, что один из птенцов погиб.

Жительница села Надежда обнаружила маленьких аистов на свое огороде утром.

"Они были совсем как мертвые. Я начала спасать", - рассказала женщина.

Птенцы пока не могут самостоятельно добывать себе пищу, и потому местные жители кормят маленьких аистов. Женщина открывала клюв и заливала птенцам молоко.

У одного из птенцов нашли рану на крыле. Животное отвезли в больницу.

Видео: В Винницкой области спасли маленьких аистов (YouTube/ТСН)

Кстати, во Львове спасателям удалось вытащить из бочки с мазутом котенка.

Первыми животное заметили прохожие – они услышали его жалобное мяуканье и сразу же вызвали спасателей. Когда готовилась операция, пушистик затих.

Весной тысячи аистов оказались под угрозой гибели (видео: STYLER.rbc.ua)