Во Львове спасателям удалось вытащить из бочки с мазутом котенка (видео)

Животное упало в бочку с отработанным маслом
Во Львове спасли маленького котенка, который застрял в бочке с мазутом. Об этом сообщает ТСН.
Первыми животное заметили прохожие – они услышали его жалобное мяуканье и сразу же вызвали спасателей. Когда готовилась операция, пушистик затих.
Один из спасателей быстро надел защитный костюм и залез в бочку с отработанным маслом. Спустя мгновение котенка вытащили наружу. Он был обессилен и очень напуган.
Видео: Во Львове спасли маленького котенка (tsn.ua)
Перемазанного мазутом малыша отмыли и передали хозяину.
Напомним, как в Одессе собака решила навести порядок в море.
Пес решил искупаться, зашел в воду и начал собирать буйки.
"Одесский пляж, часов 9 вечера. Хозяйка решила прогуляться по пляжу с собакой, а собака решила поплавать и заодно пособирать буйки. Даже на хозяйские тапки не захотела меняться. Решила собрать все буйки", - сказано в подписи к ролику.
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