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Интервью

Во Львове спасателям удалось вытащить из бочки с мазутом котенка (видео)

STYLERЖивотные        28.06.2018 - 12:20
Фото: pixabay.com/rpetkation
Фото: pixabay.com/rpetkation

Животное упало в бочку с отработанным маслом

Во Львове спасли маленького котенка, который застрял в бочке с мазутом. Об этом сообщает ТСН.

Первыми животное заметили прохожие – они услышали его жалобное мяуканье и сразу же вызвали спасателей. Когда готовилась операция, пушистик затих.

Один из спасателей быстро надел защитный костюм и залез в бочку с отработанным маслом. Спустя мгновение котенка вытащили наружу. Он был обессилен и очень напуган.

Видео: Во Львове спасли маленького котенка (tsn.ua)

Перемазанного мазутом малыша отмыли и передали хозяину.

Напомним, как в Одессе собака решила навести порядок в море.

Пес решил искупаться, зашел в воду и начал собирать буйки.

"Одесский пляж, часов 9 вечера. Хозяйка решила прогуляться по пляжу с собакой, а собака решила поплавать и заодно пособирать буйки. Даже на хозяйские тапки не захотела меняться. Решила собрать все буйки", - сказано в подписи к ролику.

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Теги: котики, животные, Львов
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