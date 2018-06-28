У Львові рятувальникам вдалося витягнути з бочки з мазутом кошеня (відео)

Тварина впала в бочку з відпрацьованим маслом

У Львові врятували маленького кошеня, який застряг в бочці з мазутом. Про це повідомляє ТСН.

Першими тварину помітили перехожі - вони почули її жалібне нявкання і відразу ж викликали рятувальників. Коли готувалася операція, пухнастик затих.

Один з рятувальників швидко надів захисний костюм і заліз в бочку з відпрацьованим маслом. Через мить кошеня витягли назовні. Він був знесилений і дуже наляканий.

Відео: У Львові врятували маленького кошеняти (tsn.ua)

Перемазаного мазутом малюка відмили і передали господареві.

Нагадаємо, як в Одесі собака вирішила навести порядок в море.

Пес вирішив скупатися, зайшов у воду і почав збирати буйки.

"Одеський пляж, годин 9 вечора. Господиня вирішила прогулятися по пляжу з собакою, а собака вирішив поплавати і заодно позбирати буйки. Навіть на хазяйські тапки не захотів мінятися. Вирішив зібрати всі буйки", - сказано в підписі до ролика.

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