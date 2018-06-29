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У Вінницькій області врятували від смерті маленьких лелек (відео)

STYLERТварини        29.06.2018 - 15:44
Фото: pixabay.com/eismannhans
Фото: pixabay.com/eismannhans

Одне пташеня загинуло через негоду

У Вінницькій області буревій повалив дерево разом з гніздом лелек. На городах місцевих жителів виявилися троє бездомних пташенят, які не вміють літати і добувати собі їжу. Рятувати малих знайд взялися селяни. Про це повідомляє ТСН.

Повідомляється, що один з пташенят загинув.

Мешканка села Надія виявила маленьких лелек на своє городі вранці.

"Вони були зовсім як мертві. Я почала рятувати", - розповіла жінка.

поки Пташенята не можуть самостійно добувати собі їжу, і тому місцеві жителі годують маленьких лелеченят. Жінка відкривала дзьоб і заливала пташенятам молоко.

В одного пташеняти знайшли рану на крилі. Тварину відвезли в лікарню.

Відео: У Вінницькій області врятували маленьких лелек (YouTube/ТСН)

До речі, у Львові рятувальникам вдалося витягнути з бочки з мазутом кошеня.

Першими тварину помітили перехожі - вони почули її жалібне нявкання і відразу ж викликали рятувальників. Коли готувалася операція, пухнастик затих.

Навесні тисячі лелек опинилися під загрозою загибелі (відео: STYLER.rbc.ua)

"Живодери продавали": жителі Одеси врятували лисеняти від жорстокої смерті (фото) У Львові рятувальникам вдалося витягнути з бочки з мазутом кошеня (відео)
Теги: тварини, Аисты, Винницкая область
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