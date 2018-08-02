У Львівській області врятували поранену лелеку

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Птаха застрягла на даху

В селі Старий Яр Львівської області рятувальники допомогли вибратися з даху пораненому лелеці. Про це повідомляє ТСН.

Місцеві жителі виявили лелеку на даху будинку одного з домогосподарств села Старий Яр Яворівського району Львівської області. Птаха зачепилася ногою за снегоутримувачі. Вибратися самостійно лелека не міг, тому селяни викликали пожежників.

На місце події приїхала команда рятувальників, яка з допомогою висувної драбини змогла дістатися до лелеки. Вони вивільнили птицю із пастки та передали небайдужим людям.

Виявилося, що у лелеки пошкоджена не лише нога, якою він зачепився за снеудерживатели, а ще й крило. Саме травма могла стати причиною того, що птах опинився на даху житлового будинку.

Відео: Порятунок лелеки (ТСН)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Вінницькій області врятували від смерті маленьких лелеченят.

У Вінницькій області буревій повалив дерево разом з гніздом лелек. На городах місцевих жителів виявилися троє бездомних пташенят, які не вміють літати і добувати собі їжу. Рятувати маленьких знайд взялися селяни. На жаль, одного пташенята врятувати не вдалося, він загинув.

Виявила маленьких пташенят на своєму городі місцева мешканка Надія. Вона кинулася рятувати маленьких птахів.

Українці небайдужі до лелекам і завжди приходять на допомогу, якщо вона потрібна.

Відео: РБК-Україна