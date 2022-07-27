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SPOKUSY - новое имя в украинской музыке. Смотрите мощный клип группы на песню ORDLO (видео)

Новина українською →
Україна, Среда 27 июля 2022 14:56
SPOKUSY - новое имя в украинской музыке. Смотрите мощный клип группы на песню ORDLO (видео) Участники группы SPOKUSY (фото: пресс-служба команды)
Автор: Styler

Новая украинская группа SPOKUSY выпустила видео на свою первую песню ORDLO.

Клип снимали в Киеве и на старом заброшенном заводе во Львове. По словам музыкантов, это место им невероятно напомнило архитектуру Манчестера - города, где зарождались пост-панк настроения.

"Киев и Львов очень интересно переплетаются в нашей видеоработе - разные настроения, разные эмоции да и мы очень разные! В клипе есть и несколько кадров из студии Gay Guide, пластиковая суперигрушка, ретро синтезатор - это все те элементы, что создали наше настроение клипа", - комментирует участник SPOKUSY Игорь Черепанов.

Режиссером видео стал Андрей Коротич, известный своим сотрудничеством с Vogue, а также группами Aghiazma, Обійми Дощу, GrimFaith и многими другими.

Что известно о группе SPOKUSY

SPOKUSY - проект фронтмена известной группы ANGIAZMA, организатора многочисленных киевских рок-вечеринок и арт-директора нескольких клубов Игоря Черепанова и известного вокалиста Алекса Дариена.

SPOKUSY - новое имя в украинской музыке. Смотрите мощный клип группы на песню ORDLO (видео)

Игорь Черепанов (фото: пресс-служба команды)

Ребята познакомились несколько лет назад, а в прошлом году в качестве творческого эксперимента, решили попробовать играть пост-панк. Но главным катализатором к созданию группы стала именно война.

"Мы играем на контрастах темноты и света. Излучая свет во тьме, мы выбрасываем наружу свою тайную страсть и любовь, ненависть и крик. Потому что только в темноте все подсознательное вылезает наружу, и именно тогда это возможно решительно перенаправлять в яркую вспышку пронзительной сияющей энергии соблазнов", - говорят о своем творчестве музыканты.

SPOKUSY - новое имя в украинской музыке. Смотрите мощный клип группы на песню ORDLO (видео)

Участники группы SPOKUSY (фото: пресс-служба команды)

Напомним, недавно артист, заряжающий украинцев на позитив, выпустил песню, с которой будет легче бить оккупантов.

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