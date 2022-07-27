ua ru
Ср, 27 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

SPOKUSY - нове ім'я в українській музиці. Дивіться потужний кліп гурту на пісню ORDLO (відео)

Новость на русском →
Україна, Середа 27 липня 2022 14:56
SPOKUSY - нове ім'я в українській музиці. Дивіться потужний кліп гурту на пісню ORDLO (відео) Учасники гурту SPOKUSY (фото: прес-служба команди)
Автор: Styler

Новий український гурт SPOKUSY випустив відео на свою першу пісню ORDLO.

Кліп знімали у Києві та на старому покинутому заводі у Львові. За словами музикантів, це місце їм неймовірно нагадало архітектуру Манчестеру - міста, де зароджувались пост-панк настрої.

"Київ та Львів дуже цікаво переплітаються в нашій відеороботі - різні настрої, різні емоції та і ми дуже різні! В кліпі є і декілька кадрів зі студії Gay Guide, пластикова суперіграшка, ретро синтезатор - це все ті елементи, що створили наш настрій кліпу", - коментує учасник SPOKUSY Ігор Черепанов.

Режисером відео став Андрій Коротич, відомий своєю співпрацею з Vogue, а також гуртами Aghiazma, Обійми Дощу, GrimFaith та багатьма іншими.

Що відомо про гурт SPOKUSY

SPOKUSY - проєкт фронтмена відомого гурту ANGIAZMA, організатора численних київських рок-вечірок та арт-директора декількох клубів Ігоря Черепанова та відомого вокаліста Алекса Дарієна.

SPOKUSY - нове ім'я в українській музиці. Дивіться потужний кліп гурту на пісню ORDLO (відео)

Ігор Черепанов (фото: прес-служба команди)

Хлопці познайомилися кілька років тому, а минулого року, в якості творчого експерименту, вирішили спробувати грати пост-панк. Але головним каталізатором до створення гурту стала саме війна.

"Ми граємо на контрастах темряви і світла. Випромінюючи світло у пітьмі, ми виплеcкуємо назовні свою таємну пристрасть та любов, ненависть та крик. Тому що тільки в темряві все підсвідоме вилазить назовні, і саме тоді це можливо рішуче перенаправляти в яскравий спалах пронизливої сяючої енергії спокус", - говорять про свою творчість музиканти.

SPOKUSY - нове ім'я в українській музиці. Дивіться потужний кліп гурту на пісню ORDLO (відео)

Учасники гурту SPOKUSY (фото: прес-служба команди)

Нагадаємо, нещодавно артист, що заряджає українців на позитив, випустив пісню, з якою буде легше бити окупантів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини шоу-бізнесу
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя