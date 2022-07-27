Артист, що заряджає українців на позитив, випустив пісню, з якою буде легше бити окупантів

Співак Панас Буйний, творчість якого "покликана заряджати українців на позитив", випустив нову пісню про боротьбу нашого народу з російськими окупантами.

Основний меседж пісні, зі слів шоумена, - це непереможна Україна і нищівний удар по ворогу на всіх фронтах.

Панас зізнається, що його ціллю було "написати стьобну пісню, яка буде підіймати бойовий дух нашим захисникам та цілому народу".

"Я не вмію писати журливі пісні, та й ціль в мене інша - давати людям позитив в будь-яких ситуаціях. І ми з моїм колегою в один день написали цю пісню за 15 хвилин, і зрозуміли - ось він козацький драйв! Ми скинули її деяким нашим друзям-військовим і вони кажуть, що під приспів буде особливий стимул знищувати ворога!" - ділиться виконавець.

"Наш народ настільки став єдиним, від Закарпаття до Харкова, від Львова до Одеси. Тому немає жодних сумнівів, що ми вже перемогли, лиш маємо ще дужче підтримувати ЗСУ, щоб вони дооформили цю перемогу", - говорить артист.

Попередня пісня Панаса Буйного "Вишенька-черешенька" і кліп на неї давно стали популярними, особливо у TikTok.