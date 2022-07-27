Артист, заряжающий украинцев на позитив, выпустил песню, с которой будет легче бить оккупантов

Основной месседж песни, по словам шоумена, - это непобедимая Украина и сокрушительный удар по врагу на всех фронтах.

Панас признается, что его целью было "написать стебную песню, которая будет поднимать боевой дух нашим защитникам и целому народу".

"Я не умею писать печальные песни, да и цель у меня другая - давать людям позитив в любых ситуациях. И мы с моим коллегой в один день написали эту песню за 15 минут, и поняли - вот он, козацкий драйв! Мы скинули ее некоторым нашим друзьям-военным и они говорят, что под припев будет особый стимул уничтожать врага!" - делится исполнитель.

"Наш народ настолько стал единым, от Закарпатья до Харькова, от Львова до Одессы. Поэтому нет никаких сомнений, что мы уже победили, только должны еще сильнее поддерживать ВСУ, чтобы они дооформили эту победу", - говорит артист.

Предыдущая песня Панаса Буйного "Вишенька-черешенька" и клип на нее давно стали популярными, особенно в TikTok.