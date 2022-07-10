Спорим, что вы не знали, насколько полезен репчатый лук

Чем богат репчатый лук?

Как пишет HealthLine, лук богат питательными веществами, а это значит, что в нем мало калорий, но много витаминов и минералов. Одна средняя луковица содержит всего 44 калории, но обеспечивает значительную дозу витаминов, минералов и клетчатки.

Репчатый лук является отличным источником биотина (витамина В7) и витаминов В6, С, В1, фолаты В9. Кроме того, лук богат на:

марганцевую медь

фосфор

калий

пищевые волокна

флавоноидные полифенолы

кверцетин

диалилсульфиды

Этими компонентами обусловлены полезные составляющие репчатого лука.

Лук очень полезен (фото: pixabay)

Лечебные свойства

Общераспространенными эффектами на организм человека являются:

противомикробные

противопаразитные

протицинговые

ранозаживляющие

обезболивающие

противовоспалительные

антисклеротические

антидиабетические

противотуберкулезные

Полезное воздействие фитонцидов в борьбе с бактериями - возбудителями дизентерии, дифтерии, туберкулеза, стрептококками и дрожжевыми грибами было признано в первой половине ХХ-го века.

В наше время возможности использования полезных свойств лука вышли на новый уровень. Поэтому ведутся исследования по созданию препаратов для улучшения функционирования сердечной мышцы, гладкой мускулатуры (медицинский термин), секреторной железы системы пищеварения.

Согласно статистическим данным, систематическое употребление лука снижает риск возникновения онкологических заболеваний таких, как рак молочной железы и рак кишечника.

Кроме того, лук улучшает работу мозга. Ученые считают, что серные соединения, попадая вместе с кровью к мозгу, стимулируют работоспособность нейронов, а также способствуют защите здоровых клеток.

Свежий (сырой) лук обладает противотромбозным эффектом, но ученые уверяют, что термическая обработка нивелирует этот эффект. В связи с экспериментом на добровольцах, противотромбозный эффект исчезает между 3-5 минутой паровой обработки, уже через 10 минут термической обработки этот эффект наоборот стимулирует активность тромбоцитов.

Также употребление свежего лука является полезным для тканей ротовой полости и горла.

Фото (pixabay)

Репчатый лук в медицине

С середины XX века широко используются 2 препарата из репчатого лука, а именно "Аллилчеп", который обычно используют против диареи, и" Аллилглицер", который использовался для лечения трихомониаза (воспалительного заболевания органов мочеполовой системы).

С начала XXI века особую популярность приобрели гомеопатические препараты, на основе луковой настойки. Такие препараты помогают при заболеваниях мочеполовой системы, при боли в позвоночнике. Кроме того, этими препаратами лечат гнойные воспаления тканей кожи и мышц.

Однако официальная наука не рассматривает гомеопатические препараты в качестве лечебных.

Опасные свойства лука и противопоказания

По словам диетолога Светланы Фус, опасность от репчатого лука в сыром виде кроется в луковом соке, который раздражает слизистую оболочку кишечника и желудка. Особенно опасно употребление лука и его сока для людей с проблемами пищеварительной системы, людям с язвой желудка, гастритом и панкреатитом.

"Побочным эффектом употребления лука является неприятный запах кожи и дыхания, однако при умеренном количестве это не должно быть большой проблемой", - добавила врач.

По некоторым данным, репчатый лук может быть опасен для людей с некоторыми сердечно-сосудистыми заболеваниями, а именно:

ишемической болезнью

нарушением ритмов

повышенным давлением

пороками сердца

Сырой лук в данном случае относят к продуктам, возбуждающим центральную нервную и сердечно-сосудистую системы.

Также следует быть осторожными людям с персональной непереносимостью или аллергией.

Внимательными также надо быть при добавлении лука к рациону маленьких детей.