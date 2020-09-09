Спорт успешных людей: как прошел чемпионат по вейксерфингу в Киеве (фото)

Чемпионат Украины по вейкбордингу и вейксерфингу прошел в Киеве (фото: facebook.com/BreakWater.Kyiv)

Денис Копылов и Вадим Руденко рассказали, почему вейкбординг - это круто

5-6 сентября на базе спортивного клуба УСКК “Украина” Break Water (Труханов остров) в Киеве прошел Чемпионат Украины по вейкбордингу и вейксерфингу по версии IWWF. В соревнованиях приняло участие более 70 спортсменов от 8 до 49 лет.

Как рассказывает вице-президент Федерации воднолыжного спорта и вейкбординга Украины Денис Копылов, спорт должен развивать человека, делать его счастливым. И вейксерфинг именно об этом.

"Что такое вейксерф? Это когда ты находишься на волне, которая подвижна, и ты сам подвижен. Такой постоянный поиск точки баланса как раз и помогает в жизни человеку быть человеку. Я хочу чувствовать это состояние гиперподвижности и текучести, которое дает вейксерфинг", - подчеркивает Копылов.

Сам Денис занимается вейксерфингом почти десять лет. В нынешних соревнованиях он принимал участие в почетной категории "Ветераны".

Денис Копылов уверен: спорт делает людей счастливее

Одним из участников чемпионата в категории Masters Men Wake Skim стал президент Альянса цифровой рекламы Украины и собственник рекламного агентства ADV.expert Вадим Руденко. Он освоил новый для себя вид спорта всего три года назад, но за это время вейксерфинг уже стал частью его жизни. По словам райдера, вейксерфинг - это спорт успешных людей.

"Он меняет людей, делает их уверенными в себе. Потому что это свобода в чистом виде и настоящая радость от полета на волне. 20 минут катания после рабочего дня - и все стрессы просто улетучиваются", - говорит Вадим.

Он уверен, что вейксерфинг лишь набирает свои обороты в Украине, и каждый год в клубах будут появляться всё новые и новые спортсмены, готовые исполнять зрелищные трюки на доске. Более того, для многих вейксерфинг является семейным видом спорта: в клубы приходят целыми семьями. Вадим Руденко также приобщил к любимому спорту двух дочерей 10 и 15 лет, которые в этом году приняли участие в чемпионате наравне с ним, а старшая Виктория Руденко - получила медаль за 3 место в своей группе.

15-летняя Виктория Руденко стала призером чемпионата

Большинство райдеров не воспринимают вейксерфинг как соревнование с другими спортсменами, для них это прежде всего вызов самому себе. Возможность побыть наедине с волной, стать с ней единым целым и показать своё мастерство.

"Каждый новый трюк - это уже маленькая победа", - считает Вадим.

Украинцы не только готовы соревноваться в национальных первенствах, но и достойно представляют государство на международном уровне. В прошлом году в Киеве прошел Чемпионат Европы и Африки по вейкбордингу, на котором украинская команда, созданная на базе клуба Break Water, заняла третье место.

"Для страны, где заниматься можно лишь в течение нескольких месяцев, это очень достойный результат", - отмечает Денис Копылов.

Чемпионат Украины по вейкбордингу и вейксерфингу прошел в Киеве