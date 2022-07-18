Эти способы помогут поливать комнатные растения, когда вас нет дома

По колено в воде

Этот способ является оптимальным вариантом для влаголюбивых растений. Достаточно просто взять большую емкость и заполнить ее водой. После этого в воду необходимо поставить вазоны с цветами. Таким образом влага будет постоянно проникать через отверстия в дне горшка.

Благодаря такому способу корни всегда будут увлажненными и растение не засохнет.

Такой способ можно применять только растениям, которым требуется много влаги.

Дырявая бутылка

Для того, чтобы обеспечить эффективный полив растений, нужно взять пластиковую бутылку с закрученной крышкой. Отметим, что для больших вазонов нужна бутылка на 1,5 литра.

В пластиковой крышке необходимо сделать несколько небольших отверстий. Затем бутылку наполнить водой, закрыть и перевернуть вверх дном.

Бутылку нужно установите в землю и прочно закрепить с помощью палочек, чтобы она не перевернулась. Таким образом вода из бутылок будет вытекать постепенно.

Посуда со шнуром

Для такого способа кастрюлю с водой необходимо установить на стульчик и расставить горшки с цветами вокруг него.

Далее взять бинт и нарезать небольшие полоски. В частности, для больших горшков нужно взять несколько полосок.

Из лент нужно сделать своеобразные жгуты, где один конец необходимо погрузить в воду, а другой опустить в вазон.

Вода из кастрюли постепенно намочит жгут и затем дойдет им до земли.

Электронный полив

Нужно в дне старой большой кастрюли просверлить отверстия и вставить сливную трубку. Далее установить электромагнитный клапан.

На клапан устанавливают реле времени, где при его срабатывании открывается клапан и в горшки начинает поступать вода.

Эта система способна обеспечить полноценный полив комнатных цветов.

Водяной аккумулятор

Необходимо взять гидрогель с полупрозрачным полимером в шариках. Если его намочить в воде, то он постепенно будет набухать. Таким образом влага постепенно будет поступать в почву.

Важно, что при использовании гидрогеля нужно действовать осторожно, ведь при пересыхании материал начинает выделять опасные токсины.