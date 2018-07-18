Спрятал в бензобак: на границе с Польшей поймали крупного наркоторговца

Кадр из видео (YouTube/Государственная пограничная служба Украины)

В автомобиле обнаружили большую партию экстази

Государственная пограничная служба задержала мужчину, который перевозил через границу почти 8 килограмм экстази. Об этом сообщает пресс-служба ГПС.

Как сообщили представители пограничной службы, они определенное время отслеживали и документировали трафик перемещения наркотических средств, а фигурантов этого дела держали в поле зрения, чтобы при удобном случае разоблачить канал поставки наркотиков.

Один из таких фигурантов попытался пересечь границу в пункте пропуска "Краковец". На его автомобиль Audi с литовской регистрацией сработала база данных. Водитель автомобиля оказался гражданином Румынии.

Автомобиль вывели из общего потока, отогнали в специально оборудованное место и приступили к углубленному осмотру иномарки.

После тщательного осмотра, в полости бензобака сотрудники пограничной службы обнаружили девять запаянных полиэтиленовых пакетов с наркотическим веществом. По предварительным данным – это экстази. Общий вес наркотиков составил почти 8 килограмм.

Фото: пресс-служба ГПС

Гражданина Румынии, его автомобиль и партию наркотических средств передали в УСБ Украины во Львовской области и проинформировали сотрудников об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 305 УК Украины ("Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров").

По факту правонарушения продолжаются следственные действия.

Видео: YouTube/Государственная пограничная служба

Кстати, в Волынской области пограничники обнаружили странный предмет.

Видео: STYLER.rbc.ua