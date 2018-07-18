Сховав у бензобак: на кордоні з Польщею зловили великого наркоторговця

Кадр з відео (YouTube/Державна прикордонна служба України)

В автомобілі виявили велику партію екстазі

Державна прикордонна служба затримала чоловіка, який перевозив через кордон майже 8 кілограмів екстазі. Про це повідомляє пресс-служба ГПС.

Як повідомили представники прикордонної служби, вони певний час спостерігали та документували трафік переміщення наркотичних засобів, а фігурантів цієї справи тримали в полі зору, щоб при зручному випадку викрити канал постачання наркотиків.

Один з таких фігурантів спробував перетнути кордон у пункті пропуску "Краковець". На його автомобіль Audi з литовської реєстрацією спрацювала база даних. Водій автомобіля виявився громадянином Румунії.

Автомобіль вивели із загального потоку, відігнали в спеціально обладнане місце і приступили до поглибленого огляду іномарки.

Після ретельного огляду, в порожнині бензобака співробітники прикордонної служби виявили дев'ять запаяних поліетиленових пакетів з наркотичною речовиною. За попередніми даними – це екстазі. Загальна вага наркотиків склала майже 8 кілограмів.

Фото: прес-служба ДПС

Громадянина Румунії, його автомобіль і партію наркотичних засобів передали в УСБ України у Львівській області та проінформували співробітників про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 305 КК України ("Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів").

За фактом правопорушення тривають слідчі дії.

Відео: YouTube/Державна прикордонна служба

До речі, у Волинській області прикордонники виявили дивний предмет.

Відео: STYLER.rbc.ua