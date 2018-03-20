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"Сработала пропаганда ненависти": журналист объяснил, почему россияне поддержали Путина на выборах

STYLERLIFE        20.03.2018 - 15:49
Коллаж РБК-Украина
Коллаж РБК-Украина

По его словам, россияне поддержали войну

Известный украинский блогер и журналист Денис Казанский рассказал, почему россияне на выборах 18 марта поддержали Путина. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Журналист обратил внимание, что Путин на этих выборах улучшил собственный результат 2012 года.

"Выше и явка, и процент проголосовавших за него. Да, были вбросы и фальсификации, но в 2012 году тоже фальсифицировали. Картинка получилась лучше, чем в прошлый раз", - отметил Денис.

По его словам, эти выборы можно считать для Путина в целом удачными.

"Сегодняшняя ситуация в России по всем показателям хуже, чем в 2012 году. Тогда уровень благосостояния был выше, рубль крепче, санкций не было, россияне не гибли в тайных, подлых войнах. Но результат у Путина лучше, чем 6 лет назад. Россияне не стали бойкотировать выборы, пришли на участки и поддержали войну, потому что нарисованный политтехнологами образ внешнего врага оказался убедительным. Российский милитаризм сработал. Сработала пропаганда ненависти к Украине и к Западу", - пишет блогер.

Он подчеркнул, что для украинцев это значит, что война, к сожалению, не прекратится.

"Война показала свою эффективность, и Кремль не будет от нее отказываться, потому что она помогает удержать власть. Чем больше покажут по телевизору реальных разорванных трупов или вымышленных "распятых мальчиков" в Донбассе - тем плотнее сомкнутся ряды российских обывателей. Эта технология примитивна, но она работает", - считает Казанский.

Скриншот поста (facebook.com/den.kazansky)

Журналист призывает украинцев учиться приспосабливаться к жизни во время постоянной войны.

"Израиль так живет уже 70 лет, причем там даже научились извлекать выгоду из своего положения. И нам придется либо меняться и проводить реформы, либо снова терять территории и отступать перед натиском агрессора, когда Путину в следующий раз понадобится взбодрить своего избирателя", - подытожил он.

Скриншот поста (facebook.com/den.kazansky)

Пользователи соцсети поддержали точку зрения блогера.

Скриншот комментариев (facebook.com/den.kazansky)

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Теги: денис казанский, Владимир Путин, Россия, агрессия, война на Донбассе
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