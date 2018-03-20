"Спрацювала пропаганда ненависті": журналіст пояснив, чому росіяни підтримали Путіна на виборах

За його словами, росіяни підтримали війну

Відомий український блогер та журналіст Денис Казанський розповів, чому росіяни на виборах 18 березня підтримали Путіна. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

Журналіст звернув увагу, що Путін на цих виборах поліпшив власний результат 2012 року.

"Вище і явка, і відсоток тих, хто проголосував за нього. Так, вкидання і фальсифікації, але в 2012 році теж фальсифікували. Картинка вийшла краще, ніж минулого разу", - зазначив Денис.

За його словами, ці вибори можна вважати для Путіна в цілому вдалими.

"Сьогоднішня ситуація в Росії за всіма показниками гірше, ніж у 2012 році. Тоді рівень добробуту був вище, рубль міцніше, санкцій не було, росіяни не гинули в таємних, підлих війнах. Але результат в Путіна краще, ніж 6 років тому. Росіяни не стали бойкотувати вибори, прийшли на дільниці і підтримали війну, тому що намальований політтехнологами образ зовнішнього ворога виявився переконливим. Російський мілітаризм спрацював. Спрацювала пропаганда ненависті до України і до Заходу", - пише блогер.

Він підкреслив, що для українців це означає, що війна, на жаль, не припиниться.

"Війна показала свою ефективність, і Кремль не буде від неї відмовлятися, тому що вона допомагає утримати владу. Чим більше покажуть по телевізору реальних розірваних трупів або вигаданих "розіп'ятих хлопчиків" в Донбасі - тим щільніше зімкнуться ряди російських обивателів. Ця технологія примітивна, але вона працює", - вважає Казанський.

Скріншот поста (facebook.com/den.kazansky)

Журналіст закликає українців вчитися пристосовуватися до життя під час постійної війни.

"Ізраїль так живе вже 70 років, причому там навіть навчилися отримувати вигоду з свого положення. І нам доведеться або змінюватися і проводити реформи, або знову втрачати території і відступати перед натиском агресора, коли Путіну в наступний раз знадобиться підбадьорити свого виборця", - підсумував він.

Скріншот поста (facebook.com/den.kazansky)

Користувачі соцмережі підтримали точку зору блогера.

Скріншот коментарів (facebook.com/den.kazansky)

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