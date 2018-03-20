Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

"Спрацювала пропаганда ненависті": журналіст пояснив, чому росіяни підтримали Путіна на виборах

STYLERLIFE        20.03.2018 - 15:49
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

За його словами, росіяни підтримали війну

Відомий український блогер та журналіст Денис Казанський розповів, чому росіяни на виборах 18 березня підтримали Путіна. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

Журналіст звернув увагу, що Путін на цих виборах поліпшив власний результат 2012 року.

"Вище і явка, і відсоток тих, хто проголосував за нього. Так, вкидання і фальсифікації, але в 2012 році теж фальсифікували. Картинка вийшла краще, ніж минулого разу", - зазначив Денис.

За його словами, ці вибори можна вважати для Путіна в цілому вдалими.

"Сьогоднішня ситуація в Росії за всіма показниками гірше, ніж у 2012 році. Тоді рівень добробуту був вище, рубль міцніше, санкцій не було, росіяни не гинули в таємних, підлих війнах. Але результат в Путіна краще, ніж 6 років тому. Росіяни не стали бойкотувати вибори, прийшли на дільниці і підтримали війну, тому що намальований політтехнологами образ зовнішнього ворога виявився переконливим. Російський мілітаризм спрацював. Спрацювала пропаганда ненависті до України і до Заходу", - пише блогер.

Він підкреслив, що для українців це означає, що війна, на жаль, не припиниться.

"Війна показала свою ефективність, і Кремль не буде від неї відмовлятися, тому що вона допомагає утримати владу. Чим більше покажуть по телевізору реальних розірваних трупів або вигаданих "розіп'ятих хлопчиків" в Донбасі - тим щільніше зімкнуться ряди російських обивателів. Ця технологія примітивна, але вона працює", - вважає Казанський.

Скріншот поста (facebook.com/den.kazansky)

Журналіст закликає українців вчитися пристосовуватися до життя під час постійної війни.

"Ізраїль так живе вже 70 років, причому там навіть навчилися отримувати вигоду з свого положення. І нам доведеться або змінюватися і проводити реформи, або знову втрачати території і відступати перед натиском агресора, коли Путіну в наступний раз знадобиться підбадьорити свого виборця", - підсумував він.

Скріншот поста (facebook.com/den.kazansky)

Користувачі соцмережі підтримали точку зору блогера.

Скріншот коментарів (facebook.com/den.kazansky)

Нагадаємо, що сестра Сенцова прокоментувала чутки про його стан.

Нагадуємо, не забудьте обрати свій спосіб читати новини.
Messenger Telegram Chrome
"Туалетна реклама": мережу обурила столична кав'ярня, де пропонують перевезення в РФ "Раби раді": цинічна промова Путіна про "братній народ" розлютила мережу (відео)
Теги: денис казанский, Владимир Путин, Россия, агрессия, война на Донбассе
Перехід на літній час 2018: коли переводити годинники українцям
Можуть не пережити ніч: українців просять врятувати від смерті лелек (фото)
У Києві зникла неповнолітня дівчина (фото)
Британці захопилися українкою, яка плаває голяка при мінусовій температурі (фото)
On Top