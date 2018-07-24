"Среди жертв были инвалиды и пенсионеры": известный украинский патриот оказался "черным волонтером" (видео)

Фото: Олег Котенко (facebook.com/tzarovnaja)

Мошенник собирал средства и обманывал людей

Известный патриот Олег Котенко, который часто писал в сети о сборе средств якобы в помощь украинским военным, воюющим на Донбассе, оказался "черным волонтером". Об этом сообщила журналистка Лидия Макаренко в Facebook и опубликовала видео задержания.

Опубліковано Дмитрієм Дмитрим Понеділок, 16 липня 2018 р.

Видео: Олег Котенко (facebook.com/Дмитрий Дмитрий)

"Актерскому мастерству и изобретательности мошенника может позавидовать даже самый лучший баснописец или артист! Отвратительным является то, что вор обманывал людей, которые всем сердцем болеют за наших воинов. Ничего не сдерживало нечистого на руку волонтера на пути к собственному обогащению, среди его многочисленных жертв были также люди с небольшим материальным достатком, даже инвалиды и пенсионеры!" - рассказала она.

Скриншот поста (facebook.com/makarenkoivanuta)

Кроме того, Котенко признался, что был ранее судим за мошенничество.

Опубліковано Дмитрієм Дмитрим Понеділок, 16 липня 2018 р.

Видео: Олег Котенко (facebook.com/Дмитрий Дмитрий)

Ранее киевлян предупредили о коварном мошеннике.

"07.07.2018 позвонил парень (на выложенное мной объявление на OLX) якобы для покупки моего iPhone 6. При встрече пришло уведомление с OTP-банка о переводе средств. Как выяснилось потом, смс было липовым, а псевдоперевод осуществлялся не оператором банка, а с поддельником, но было уже поздно", - рассказала пострадавшая.

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