"Серед жертв були інваліди та пенсіонери": відомий український патріот виявився "чорним волонтером" (відео)

Фото: Олег Котенко (facebook.com/tzarovnaja)

Шахрай збирав кошти і обманював людей

Відомий патріот Олег Котенко, який часто писав в мережі про збір коштів нібито на допомогу українським військовим, які воюють на Донбасі, виявився "чорним волонтером". Про це повідомила журналістка Лідія Макаренко в Facebook і опублікувала відео затримання.

Опубліковано Дмитрієм Дмитрим Понеділок, 16 липня 2018 р.

Відео: Олег Котенко (facebook.com/Дмитрий Дмитро)

"Акторської майстерності та винахідливості шахрая може позаздрити навіть найкращий байкар або артист! Огидним є те, що злодій обманював людей, які всім серцем вболівають за наших воїнів. Нічого не стримувало нечистого на руку волонтера на шляху до власного збагачення, серед його численних жертв були також люди з невеликим матеріальним достатком, навіть інваліди і пенсіонери! " - розповіла вона.

Скріншот поста (facebook.com/makarenkoivanuta)

Крім того, Котенко зізнався, що був раніше судимий за шахрайство.

Опубліковано Дмитрієм Дмитрим Понеділок, 16 липня 2018 р.

Відео: Олег Котенко (facebook.com/Дмитрий Дмитро)

Раніше киян попередили про підступний шахрая.

"07.07.2018 подзвонив хлопець (на викладене мною оголошення на OLX) нібито для покупки мого iPhone 6. При зустрічі було надіслано повідомлення з OTP-банку про переказ коштів. Як з'ясувалося потім, смс було липовим, а псевдоперекладом здійснюється не оператором банку, а з поддельніком, але було вже пізно ", - розповіла потерпіла.

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