Срочно включайте в рацион: пять свойств баклажана, о которых вы могли не знать

Независимо от того, являетесь ли вы большим поклонником баклажанов или едите их от случая к случаю, вы можете извлечь пользу из включения этого овоща в свой рацион.

Баклажан по праву может считаться главным овощем лета. Нарезанные тонкими ломтиками в красочном рататуе или приготовленные на гриле вместе с курицей или стейком, баклажаны являются универсальным овощем.

В издании Eat this, not that рассказали, почему этот продукт такой полезный.

Почему нужно есть баклажаны

Они помогают уменьшить воспаление

Фактически, антоцианы, пигменты, которые придают баклажанам их характерный темно-фиолетовый цвет, являются мощными антиоксидантами. Доказано, что диеты, богатые антиоксидантами, уменьшают, а не способствуют воспалению.

Стабилизируют сахар в крови

Гликемический индекс баклажанов, то есть насколько они повышают уровень сахара в крови, колеблется от 15 до 30. (Продукты с рейтингом ниже 55 считаются низкими по этой шкале.)

Мало того, что баклажаны не резко повышают уровень сахара в крови, но содержащиеся в них волокна также могут помочь контролировать уровень глюкозы. В отличие от других углеводов, клетчатка проходит через организм непереваренной и замедляет всасывание сахара в крови. Каждая чашка нарезанного кубиками баклажана содержит 2,4 грамма этого питательного вещества.

Способствуют похудению

Клетчатка в баклажанах полезна не только для уровня сахара в крови (и, конечно же, для пищеварения). Это также важный компонент успешного плана по снижению веса. Употребление большого количества клетчатки может помочь вам дольше чувствовать себя сытым, сводя к минимуму тягу к еде. Неудивительно, что множество исследований связывают диету с высоким содержанием клетчатки с большей потерей веса и даже лучшим соблюдением выбранной диеты.

Способствуют укреплению костей

У вас недостаток марганца? Баклажаны точно подойдут. Каждая чашка фиолетового овоща содержит 0,19 миллиграмма, что составляет около 8% рекомендуемой суточной дозы для мужчин и 11% для женщин.

Марганец играет важную роль в здоровье костей. Он взаимодействует с другими питательными веществами, такими как кальций и витамин D, для формирования крепких и здоровых костей.

Снижают риск метаболического синдрома

Вы, наверное, слышали о страшном "метаболическом синдроме", группе связанных симптомов, которые включают ожирение, повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабет 2 типа.

Один из лучших способов предотвратить это созвездие условий — питательная диета, содержащая много фруктов и овощей (например, баклажанов).

Исследование 2021 года показало, что из-за его антигипертензивного, антидиабетического и способствующего снижению веса эффекта баклажан может быть полезен при лечении метаболического синдрома.

Чтобы получить сытный гарнир, отвечающий всем требованиям здорового питания, попробуйте запечь баклажаны с другими овощами, богатыми антиоксидантами (например, помидорами, луком или чесноком), и приправьте их оливковым маслом или свежими травами.