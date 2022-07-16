ru ua
Сб, 16 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Врачи назвали "вкусный" способ, который укрепит здоровье сердца и предотвратит старение

Новина українською →
Суббота 16 июля 2022 22:01
Врачи назвали "вкусный" способ, который укрепит здоровье сердца и предотвратит старение Как укрепить здоровье сердца (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Доцент кафедры пищевых наук Техасского технического университета в США Кристина Петерсен рассказала, что для того, чтобы укрепить здоровье сердца, мозга и предупредить старение необходимо употреблять продукты, которые богаты на флавоноиды. Это химические соединения, содержащиеся в растениях, которые придают им цвет и целебные свойства.

Об этом говорится в журнале American Heart Association journal Hypertension.

Ученые рассказали, что флавоноиды обеспечивают широкий спектр преимуществ для здоровья: от борьбы с раком и снижения риска сердечных заболеваний до сохранения функции мозга и старение.

Флавоноиды полезны тем, что обладают противовоспалительным действием и являются антиоксидантами.

Антиоксиданты помогают бороться с воспалением и старением. Флавоноиды также обладают свойствами, которые могут помочь предотвратить образование тромбов. Флавоноиды есть в таких продуктах, как ягоды, красное вино, яблоки и груши, они могут влиять на кишечные бактерии, и снижать артериальное давление.

Большинство людей не получают достаточного количества флавоноидов, в основном потому, что они не едят рекомендуемую суточную норму фруктов и овощей. Взрослым нужно есть 1,5-2 чашки фруктов в день и 3-4 чашки овощей.

Флавоноиды содержатся в таких продуктах:

  • в ягодах всех видов,
  • вишнях,
  • яблоках,
  • винограде,
  • чесноке,
  • соевых бобах,
  • чаи черном, зеленом;
  • какао и темном шоколаде,
  • красному вин6,
  • пиве темных сортов,
  • лиственных зеленых овощах, таких как шпинат и капуста.

Если свежие фрукты недоступны, замороженные ягодные смеси являются хорошей альтернативой. Фрукты и овощи, которые заморожены быстрым способом, сохраняют высокий уровень питательных веществ.

Флавоноиды можно не только есть, но и пить. Напитки, такие как красное вино и чай, особенно черный или зеленый, являются хорошими источниками вещества.

Раньше мы называли продукты, которые ускоряют старение.

Также врачи рассказывали о продуктах, которые полезны для гипертоников.

Читайте РБК-Украина в Google News
сердце старение
LITE
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь