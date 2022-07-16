Врачи назвали "вкусный" способ, который укрепит здоровье сердца и предотвратит старение

Доцент кафедры пищевых наук Техасского технического университета в США Кристина Петерсен рассказала, что для того, чтобы укрепить здоровье сердца, мозга и предупредить старение необходимо употреблять продукты, которые богаты на флавоноиды. Это химические соединения, содержащиеся в растениях, которые придают им цвет и целебные свойства.

Об этом говорится в журнале American Heart Association journal Hypertension.

Ученые рассказали, что флавоноиды обеспечивают широкий спектр преимуществ для здоровья: от борьбы с раком и снижения риска сердечных заболеваний до сохранения функции мозга и старение.

Флавоноиды полезны тем, что обладают противовоспалительным действием и являются антиоксидантами.

Антиоксиданты помогают бороться с воспалением и старением. Флавоноиды также обладают свойствами, которые могут помочь предотвратить образование тромбов. Флавоноиды есть в таких продуктах, как ягоды, красное вино, яблоки и груши, они могут влиять на кишечные бактерии, и снижать артериальное давление.

Большинство людей не получают достаточного количества флавоноидов, в основном потому, что они не едят рекомендуемую суточную норму фруктов и овощей. Взрослым нужно есть 1,5-2 чашки фруктов в день и 3-4 чашки овощей.

Флавоноиды содержатся в таких продуктах:

в ягодах всех видов,

вишнях,

яблоках,

винограде,

чесноке,

соевых бобах,

чаи черном, зеленом;

какао и темном шоколаде,

красному вин6,

пиве темных сортов,

лиственных зеленых овощах, таких как шпинат и капуста.

Если свежие фрукты недоступны, замороженные ягодные смеси являются хорошей альтернативой. Фрукты и овощи, которые заморожены быстрым способом, сохраняют высокий уровень питательных веществ.

Флавоноиды можно не только есть, но и пить. Напитки, такие как красное вино и чай, особенно черный или зеленый, являются хорошими источниками вещества.