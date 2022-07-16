Лікарі назвали "смачний" спосіб, який зміцнить здоров'я серця та запобіжить старіння

Доцент кафедри харчових наук Техаського технічного університету в США Крістіна Петерсен розповіла, що для того, щоб зміцнити здоров’я серця, мозку та попередити старіння необхідно вживати продукти, які багаті на флавоноїди. Це хімічні сполуки, що містяться в рослинах, які надають їм колір та цілющі властивості.

Про це йдеться у журналі American Heart Association journal Hypertension.

Вчені розповіли, що флавоноїди забезпечують широкий спектр переваг для здоров’я: від боротьби з раком та зниження ризику серцевих захворювань до збереження функції мозку та старіння.

Флавоноїди корисні тим, що мають протизапальну дію і є антиоксидантами.

Антиоксиданти допомагають боротися із запаленням та старінням. Флавоноїди також мають властивості, які можуть допомогти запобігти утворенню тромбів. Флавоноїди є у таких продуктах, як ягоди, червоне вино, яблука та груші, вони можуть впливати на кишкові бактерії, та знижувати артеріальний тиск.

Більшість людей не одержують достатньої кількості флавоноїдів, в основному тому, тому що вони не їдять рекомендовану добову норму фруктів та овочів. Дорослим потрібно їсти 1,5-2 чашки фруктів щодня і 3-4 чашки овочів.

Флавоноїди містяться в таких продуктах:

у ягодах всіх видів,

вишнях,

яблуках,

винограді,

часнику,

соєвих бобах,

чаї чорному, зеленому;

какао та темному шоколаді,

червоному вині,

пиві темних сортів,

листяних зелених овочах, таких як шпинат та капуста.

Якщо свіжі фрукти є недоступними, заморожені ягідні суміші є гарною альтернативою. Фрукти та овочі, які заморожені швидким способом, зберігають високий рівень поживних речовин.

Флавоноїди можна не лише їсти, а й пити. Напої, такі як червоне вино та чай, особливо чорний чи зелений, є добрими джерелами речовини.