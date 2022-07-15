Прощай, молодість: названі продукти, які прискорюють старіння

Багаторічні дослідження вчених свідчать про те, що стан шкіри безпосередньо пов'язаний з продуктами, які ми регулярно вживаємо. Тому бажано не нехтувати правилами здорового харчування.

Нутриціолог Катерина Бушля розповіла в Instagram , що таке глікація і як вона впливає на нашу зовнішність, а також назвала продукти, які прискорюють старіння.

Глікацією або глікостарінням називається з'єднання білків з цукрами. Цей процес є незворотнім, він супроводжує нас усе життя, набираючи оберти з роками. Від інтенсивності глікації безпосередньо залежить стан нашого здоров'я і зовнішній вигляд. Вона впливає не тільки на шкіру, але й на м'язи, судини, кишечник і навіть головний мозок.

Ефекти глікації:

гіперпігментація

тьмяний колір і нерівний відтінок шкіри

провисання тканин

старечі плями

зморшки

Які продукти сприяють глікації:

Цукор

Під дією надлишкового цукру руйнуються еластин і колаген - білки, відповідальні за збереження шкіри молодою, гладкою і пружною.



Прості вуглеводи

Діють за тією ж системою, що і цукор. Повністю виключати вуглеводи не треба, просто замінить їх на складні (бурий рис, цільнозерновий хліб, паста з цільного зерна).



Молочна продукція

За рахунок великого вмісту лактози (молочного цукру), теж має вплив на стан шкіри. Тому краще нею не зловживати.



Важливі показники, на які варто звернути увагу, кажучи про глікацію, це - глюкоза крові, індекс Нoma і глікований гемоглобін. Також звертаємо увагу на рівень інсуліну, адже інсулінорезистентність - прямий наслідок підвищених рівнів глікації.



Окремо можна виділити кофеїн. Кава і інші напої, які в великій кількість містять кофеїн, призводять до зневоднення шкіри і завдяки цьому до передчасного старіння, появи глибоких зморшок і втрати пружності. Зрозуміло, що 1 чашка на день не впливає таким чином, але краще кофеїном не зловживати.



І також звертайте увагу на способи приготування їжі. Смажені страви - джерело продуктів глікації. Краще готувати на продукти пару або відварювати.