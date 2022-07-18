Терміново включайте в раціон: п'ять властивостей баклажана, про які ви могли не знати

Незалежно від того, чи є ви великим шанувальником баклажанів або їсте їх від випадку до випадку, ви можете отримати користь від включення цього овоча в свій раціон.

Баклажан по праву може вважатися головним овочем літа. Нарізані тонкими скибочками в барвистому рататуї або приготовані на грилі разом з куркою або стейком, баклажани є універсальним овочем.

У виданні Eat this, not that розповіли, чому цей продукт такий корисний.

Чому потрібно їсти баклажани

Вони допомагають зменшити запалення

Фактично, антоціани, пігменти, які надають баклажанам їх характерний темно-фіолетовий колір, є потужними антиоксидантами. Доведено, що дієти, багаті антиоксидантами, зменшують, а не сприяють запаленню.

Стабілізують цукор в крові

Глікемічний індекс баклажанів, тобто наскільки вони підвищують рівень цукру в крові, коливається від 15 до 30. (Продукти з рейтингом нижче 55 вважаються низькими за цією шкалою.)

Мало того, що баклажани не різко підвищують рівень цукру в крові, вони можуть допомогти контролювати рівень глюкози. На відміну від інших вуглеводів, клітковина проходить через організм неперетравленою і уповільнює всмоктування цукру в крові. Кожна чашка нарізаного кубиками баклажана містить 2,4 грама цієї поживної речовини.

Сприяють схудненню

Клітковина в баклажанах корисна не тільки для рівня цукру в крові (і, звичайно ж, для травлення). Це також важливий компонент успішного плану втрати ваги. Вживання великої кількості клітковини може допомогти вам довше відчувати себе ситим, зводячи до мінімуму тягу до їжі. Не дивно, що безліч досліджень пов'язують дієту з високим вмістом клітковини з більшою втратою ваги і навіть кращим дотриманням обраної дієти.

Сприяють зміцненню кісток

У вас в організмі бракує марганцю? Баклажани точно підійдуть. Кожна чашка фіолетового овоча містить 0,19 міліграма, що становить близько 8% рекомендованої добової дози для чоловіків і 11% для жінок.

Марганець відіграє важливу роль у здоров'ї кісток. Він взаємодіє з іншими поживними речовинами, такими як кальцій і вітамін D, для формування міцних і здорових кісток.

Знижують ризик метаболічного синдрому

Ви, напевно, чули про страшний "метаболічний синдром", групу пов'язаних симптомів, які включають ожиріння, підвищений ризик серцево-судинних захворювань та діабет 2 типу.

Один з кращих способів запобігти цьому сузір'ю умов — поживна дієта, що містить багато фруктів і овочів (наприклад, баклажанів).

Дослідження 2021 року показало, що через його антигіпертензивний, антидіабетичний і сприяє зниженню ваги ефекту баклажан може бути корисний при лікуванні метаболічного синдрому.

Щоб отримати ситний гарнір, що відповідає всім вимогам здорового харчування, спробуйте запекти баклажани з іншими овочами, багатими антиоксидантами (наприклад, помідорами, цибулею або часником), і приправте їх оливковою олією або свіжими травами.