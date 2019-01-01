В США выпустили календарь с украинками в вышиванках (фото)

Календарь на 2019 год с украинками в вышиванках (фото: РБК-Украина)

Красочный календарь можно купить в Чикаго

В США выпустили красочный календарь на 2019 год, страницы которого украсили фотографии девушек в вышиванках. Его можно приобрести в Чикаго.

Календарь на 2019 год с украинками в вышиванках (фото: РБК-Украина)

По словам авторов календаря, редакции журнала Ukrainian People, этот календарь станет лучшим подарком к Новому году и Рождеству.

"Уникальный цветной календарь с красивыми девушками из Украины в национальных костюмах от журнала Ukrainian People можно приобрести в украинской окрестности Чикаго", - говорится на странице журнала в Facebook.

Скриншот (facebook.com/UkrainianPeopleMagazines)

Добавим, что Ukrainian People - это ведущий ежемесячный журнал в США. Редакция поддерживает украинскую диаспору, демократию в Украине и культурные мероприятия в Северной Америке. Цель: объединить украинцев всего мира и информировать о жизни украинской диаспоры США и других стран.

Напомним, в ноябре в киевском Музее Ивана Гончара состоялась официальная презентация и открытие тематической выставки в честь запуска третьего благотворительного календаря "Щирі".

Ранее мы писали о том, что канадские хоккеисты вышли на лед в вышиванках. Также сообщалось, что Джастин Трюдо в вышиванке посетил украинский фестиваль в Торонто.