"Украинская ночь": канадские хоккеисты вышли на лед в вышиванках (видео)

Мероприятие стало уже традиционным для игроков и хоккейных болельщиков из Дофина
В Канаде юниорская команда Parkland Rangers из Дофина провела мероприятие под названием "Украинская ночь", в рамках которого "рейнджеры" сыграли в форме с вышивками. Как видно в ролике, опубликованном Мироном Дмитровичем в соцсети Facebook, также фамилии на спинах спортсменов были написаны кириллицей, а на арене звучала украинская музыка.
Мероприятие состоялось 1 декабря в городе Дофин.
Фото: facebook.com/myron.dmytrovych
"Украинская ночь" стала уже традиционной для игроков и хоккейных болельщиков из города Дофин. Она пользуется популярностью, поскольку там проживает большая украинская диаспора.
Дофин расположен в области Паркленд, в западной части провинции Манитоба в Канаде.
В 1996 году население города составляли выходцы из Великобритании (около 54%) и около 41% из Украины.
Видео: facebook.com/myron.dmytrovych
В коментариях к видео пользователи соцсети высказывают свое восхищение:
"Фантастика";
"Спасибо! Очень круто!";
"Уважение от Украины!";
"Красавцы!";
"Какая удивительная ночь! Ребята были так взволнованы, что стали частью первой Украинской ночи Parkland Rangers!"...
Скрин: facebook.com/myron.dmytrovych
Ранее сообщалось, что 13-летняя украинка Полина Лубенец завоевала право играть в мужском чемпионате. Федерация хоккея позволила исключение, так как девушка показала один из лучших результатов в своей возрастной категории.
Также мы писали о том, что на чемпионате мира по хоккею болельщики освистали гимн РФ.
Напомним, в Мариуполе памятник сталевару нарядили в большую вышиванку.
Видео: РБК-Украина