"Украинская ночь": канадские хоккеисты вышли на лед в вышиванках (видео)

Фото: коллаж РБК-Украина

Мероприятие стало уже традиционным для игроков и хоккейных болельщиков из Дофина

В Канаде юниорская команда Parkland Rangers из Дофина провела мероприятие под названием "Украинская ночь", в рамках которого "рейнджеры" сыграли в форме с вышивками. Как видно в ролике, опубликованном Мироном Дмитровичем в соцсети Facebook, также фамилии на спинах спортсменов были написаны кириллицей, а на арене звучала украинская музыка.

Мероприятие состоялось 1 декабря в городе Дофин.

Фото: facebook.com/myron.dmytrovych

"Украинская ночь" стала уже традиционной для игроков и хоккейных болельщиков из города Дофин. Она пользуется популярностью, поскольку там проживает большая украинская диаспора.

Дофин расположен в области Паркленд, в западной части провинции Манитоба в Канаде.

В 1996 году население города составляли выходцы из Великобритании (около 54%) и около 41% из Украины.

Видео: facebook.com/myron.dmytrovych

В коментариях к видео пользователи соцсети высказывают свое восхищение:

"Фантастика";

"Спасибо! Очень круто!";

"Уважение от Украины!";

"Красавцы!";

"Какая удивительная ночь! Ребята были так взволнованы, что стали частью первой Украинской ночи Parkland Rangers!"...

Скрин: facebook.com/myron.dmytrovych

Ранее сообщалось, что 13-летняя украинка Полина Лубенец завоевала право играть в мужском чемпионате. Федерация хоккея позволила исключение, так как девушка показала один из лучших результатов в своей возрастной категории.

Также мы писали о том, что на чемпионате мира по хоккею болельщики освистали гимн РФ.

Напомним, в Мариуполе памятник сталевару нарядили в большую вышиванку.

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Видео: РБК-Украина