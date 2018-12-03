ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

"Украинская ночь": канадские хоккеисты вышли на лед в вышиванках (видео)

STYLERСпорт    03.12.2018 - 12:57
"Украинская ночь": канадские хоккеисты вышли на лед в вышиванках (видео)
Фото: коллаж РБК-Украина

Мероприятие стало уже традиционным для игроков и хоккейных болельщиков из Дофина

В Канаде юниорская команда Parkland Rangers из Дофина провела мероприятие под названием "Украинская ночь", в рамках которого "рейнджеры" сыграли в форме с вышивками. Как видно в ролике, опубликованном Мироном Дмитровичем в соцсети Facebook, также фамилии на спинах спортсменов были написаны кириллицей, а на арене звучала украинская музыка.

Мероприятие состоялось 1 декабря в городе Дофин.

&quot;Украинская ночь&quot;: канадские хоккеисты вышли на лед в вышиванках (видео)Фото: facebook.com/myron.dmytrovych

"Украинская ночь" стала уже традиционной для игроков и хоккейных болельщиков из города Дофин. Она пользуется популярностью, поскольку там проживает большая украинская диаспора.

Дофин расположен в области Паркленд, в западной части провинции Манитоба в Канаде.

В 1996 году население города составляли выходцы из Великобритании (около 54%) и около 41% из Украины.

Видео: facebook.com/myron.dmytrovych

В коментариях к видео пользователи соцсети высказывают свое восхищение: 

"Фантастика";

"Спасибо! Очень круто!";

"Уважение от Украины!";

"Красавцы!";

"Какая удивительная ночь! Ребята были так взволнованы, что стали частью первой Украинской ночи Parkland Rangers!"...

&quot;Украинская ночь&quot;: канадские хоккеисты вышли на лед в вышиванках (видео)

Скрин: facebook.com/myron.dmytrovych

Ранее сообщалось, что 13-летняя украинка Полина Лубенец завоевала право играть в мужском чемпионате. Федерация хоккея позволила исключение, так как девушка показала один из лучших результатов в своей возрастной категории. 

Также мы писали о том, что на чемпионате мира по хоккею болельщики освистали гимн РФ.

Напомним, в Мариуполе памятник сталевару нарядили в большую вышиванку

Смотрите также:

Видео: РБК-Украина

Канада потребовала от России вернуть Украине захваченные корабли В Киеве состоялись украинско-канадаские политические консультации
Новости Украины Канадахоккей
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь