"Українська ніч": канадські хокеїсти вийшли на лід у вишиванках (відео)

Захід став уже традиційним для гравців та хокейних уболівальників із Дофіна
У Канаді юніорська команда Parkland Rangers із Дофіна провела захід під назвою "Українська ніч", в рамках якого "рейнджери" зіграли у формі з вишивками. Як видно на ролику, опублікованому Мироном Дмитровичем у соцмережі Facebook, також прізвища на спинах спортсменів були написані кирилицею, а на арені звучала українська музика.
Захід відбувся 1 грудня в місті Дофін.
Фото: facebook.com/myron.dmytrovych
"Українська ніч" стала вже традиційною для гравців та хокейних уболівальників із міста Дофін. Вона користується популярністю, оскільки там проживає велика українська діаспора.
Дофін розташований в області Паркленд, в західній частині провінції Манітоба в Канаді.
У 1996 році населення міста складали вихідці з Великої Британії (близько 54%) і близько 41% з України.
Відео: facebook.com/myron.dmytrovych
У коментарях до відео користувачі соцмережі висловлюють своє захоплення:
"Фантастика";
"Дякую! Дуже круто!";
"Повага від України!";
"Красені!";
"Яка дивна ніч! Хлопці були такі схвильовані, що стали частиною першої Української ночі Parkland Rangers!"...
Скрін: facebook.com/myron.dmytrovych
Раніше повідомлялося, що 13-річна українка Наталія Лубенець завоювала право грати у чоловічому чемпіонаті. Федерація хокею дозволила виняток, так як дівчина показала один з найкращих результатів у своїй віковій категорії.
Також ми писали про те, що на чемпіонаті світу з хокею вболівальники освистали гімн РФ.
Нагадаємо, в Маріуполі пам'ятник сталевару нарядили у велику вишиванку.
Відео: РБК-Україна