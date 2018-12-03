"Українська ніч": канадські хокеїсти вийшли на лід у вишиванках (відео)

Фото: колаж РБК-Україна

Захід став уже традиційним для гравців та хокейних уболівальників із Дофіна

У Канаді юніорська команда Parkland Rangers із Дофіна провела захід під назвою "Українська ніч", в рамках якого "рейнджери" зіграли у формі з вишивками. Як видно на ролику, опублікованому Мироном Дмитровичем у соцмережі Facebook, також прізвища на спинах спортсменів були написані кирилицею, а на арені звучала українська музика.

Захід відбувся 1 грудня в місті Дофін.

Фото: facebook.com/myron.dmytrovych

"Українська ніч" стала вже традиційною для гравців та хокейних уболівальників із міста Дофін. Вона користується популярністю, оскільки там проживає велика українська діаспора.

Дофін розташований в області Паркленд, в західній частині провінції Манітоба в Канаді.

У 1996 році населення міста складали вихідці з Великої Британії (близько 54%) і близько 41% з України.

Відео: facebook.com/myron.dmytrovych

У коментарях до відео користувачі соцмережі висловлюють своє захоплення:

"Фантастика";

"Дякую! Дуже круто!";

"Повага від України!";

"Красені!";

"Яка дивна ніч! Хлопці були такі схвильовані, що стали частиною першої Української ночі Parkland Rangers!"...

Скрін: facebook.com/myron.dmytrovych

Раніше повідомлялося, що 13-річна українка Наталія Лубенець завоювала право грати у чоловічому чемпіонаті. Федерація хокею дозволила виняток, так як дівчина показала один з найкращих результатів у своїй віковій категорії.

Також ми писали про те, що на чемпіонаті світу з хокею вболівальники освистали гімн РФ.

Нагадаємо, в Маріуполі пам'ятник сталевару нарядили у велику вишиванку.

Дивіться також:

Відео: РБК-Україна