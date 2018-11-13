Трус не играет в хоккей: 13-летняя украинка будет играть в мужском чемпионате

Видео: (YouTube/ТСН)

13-летняя украинка Полина Лубенец завоевала право играть в мужском чемпионате. Федерация хоккея позволила исключение, так как девушка показала один из лучших результатов в своей возрастной категории. Об этом информирует ТСН.

Полина высказывает волнение, так как переживает, что мальчики могут играть в силовую из-за чего можно получить травму. Однако, с другой стороны, девушка осознает, что рядом есть команда, которая всегда может поддержать.

Скриншот поста: (YouTube/ТСН)

Мать спортсменки Татьяна Лубенец говорит, что в хоккей дочь попала благодаря шутке отца: "Мужчина пошутил: "Хочешь - попробуй себя в хоккее". Мы относились как-то скептически. Она пошла, попробовала - и ей очень понравилось".

Тренировки проходят пять раз в неделю, девушка не пропускает их, даже при плохой погоде. Игроки признаются, что относятся к Тане очень хорошо. "Она - мой лучший друг в команде. Очень хорошо стоит в защите! Она мне так помогает, я там что-то не ловлю - она ​​поддерживает", - говорит вратарь Тимофей Ларионцев.

Когда команда попала на чемпионат Украины, выяснилось, что Полина там не имеет права играть. Потому как девушек допускают только в составе женских команд и только с 15 лет.

Скриншот поста: (YouTube/ТСН)

Чтобы решить эту проблему, тренер команды обратился в Федерацию хоккея и уговорил испытать ее. "Когда увидели, что девочка сдает лучше мальчиков тесты, они говорят: Мы такую ​​девочку еще не видели!", - рассказывает Владимир Волошин. На этом юная хоккеистка останавливаться не собирается.

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