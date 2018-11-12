Украинцы завоевали 4 медали на Международной олимпиаде по астрономии

Фото: коллаж РБК-Украина

Олимпиада IOAA завершилась 11 ноября в Пекине (Китай)

На Международной олимпиаде по астрономии и астрофизики (International Olympiad on Astronomy and Astrophysics, IOAA) команда украинских учеников и выпускников школ получила 2 серебряные и 2 бронзовые медали. Всего за победу боролись около 200 участников из 39 стран мира, передали в пресс-службе Министерства образования и науки Украины.

Участники олимпиады, которая завершилась 11 ноября в китайской столице Пекине, доказывали знания по профильным дисциплинам в нескольких турах: теория, практика, наблюдение за звездным небом и командный.

Эта олимпиада происходит ежегодно. В команду, которая представляет страну-участника, входят не более 5 учеников или студентов. Победителей олимпиады определяют в индивидуальном первенстве и награждают золотыми, серебряными и бронзовыми медалями а также отмечают похвальными грамотами и призами в отдельных номинациях.

По результатам соревнований украинцы завоевали:

"Серебро" - Иван Ридкокаша, выпускник КЗ "Харьковский физико-математический лицей № 27 Харьковского городского совета Харьковской области";

"Серебро" - Назарий Фортуна, выпускник Львовского физико-математического лицея-интерната Львовского национального университета им. Ивана Франко;

"Бронза" - Павел Гилея, ученик 11 класса Львовского физико-математического лицея-интерната Львовского национального университета им. Ивана Франко;

"Бронза" - Максим Рябоконь, выпускник Лицея № 142 г.. Киев.

Кроме того, в состав команды вошел выпускник Львовского физико-математического лицея-интерната ЛНУ им. Ивана Франко Даниил Сагайдак, который получил почетную грамоту.

Ранее мы сообщали, что недавно в Киеве прошла Олимпиада юных робомейкеров. Участники демонстрировали навыки программирования роботов MakeBlock на языке Scratch.

Напомним, украинка Диана Паневская победила на главной в мире олимпиаде для изучающих немецкий язык как иностранный, которая состоялась в Германии.

Также мы писали о том, что в августе на Международной математической олимпиаде в Румынии украинская команда завоевала 4 золотых и 2 серебряные медали.

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Видео: РБК-Украина