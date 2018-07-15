На уровне с Китаем и США: Украина заняла 4-е место на международной олимпиаде

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Особенно отметились харьковские старшеклассники

На Международной математической олимпиаде в Румынии команда из 6 школьников завоевала 4 золотых и 2 серебряные медали. Так, украинская команда в соревновании более 100 стран заняла 4-е место. Об этом сообщается на официальном сайте Олимпиады, где опубликованы результаты.

Украина 26 раз приняла участие в Международной олимпиаде по математике. Все эти годы Украина ни разу не завоевывала места выше 6-го, однако теперь украинские школьники по результатам соревнований ничуть не хуже лучших учеников Китая или Америки.

Фото: Украинская команда (golos.com.ua)

4-е место Украине принесли ученики Харьковского физико-математического лицея № 27 – Роман Сарапин ("золото"), Нго Нгок Тхай Шон ("золото"), Алина Гарбузова ("серебро"). Старшеклассник харьковского УВК № 45 "Академическая гимназия" - Илья Коваль ("золото"). Ученик лицея № 208 в г. Киев - Федор Юдин ("золото"). Киевлянин Арсений Николаев, представлявший естественнонаучный лицей №145 ("серебро").

Скриншот результатов соревнования (imo-official.org)

Известно, что соревнования среди молодых умов проходили в два тура. В каждом из них представители разных стран решали по три задачи в разных направлениях школьной математики - геометрии, теории чисел, алгебры и комбинаторики.

Напомним, что украинский школьник Валентин Фречка победил на "Олимпиаде гениев" в США.

Видео: (video.rbc.ua)