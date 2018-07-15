На рівні з Китаєм і США: Україна зайняла 4-е місце на міжнародній олімпіаді

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Особливо відзначилися харківські старшокласники

На Міжнародній математичній олімпіаді в Румунії команда з 6 школярів завоювала 4 золотих і 2 срібні медалі. Так, українська команда у змаганні понад 100 країн посіла 4-е місце. Про це повідомляється на офіційному сайті Олімпіади, де опубліковані результати.

Україна 26 раз взяла участь у Міжнародній олімпіаді з математики. Всі ці роки Україна жодного разу не завойовувала місця вище 6-го, однак тепер українські школярі за результатами змагань нітрохи не гірше кращих учнів Китаю або Америки.

Фото: Українська команда (golos.com.ua)

4-е місце Україні принесли учні Харківського фізико-математичного ліцею № 27 – Роман Сарапін ("золото"), Нго Нгок Тхай Шон ("золото"), Аліна Гарбузова ("срібло"). Старшокласник харківського НВК № 45 "Академічна гімназія" - Ілля Коваль ("золото"). Учень ліцею № 208 р. в Київ - Федір Юдін ("золото"). Киянин Арсеній Миколаїв, який представляв природничо-науковий ліцей №145 ("срібло").

Скріншот результатів змагання (imo-official.org)

Відомо, що змагання серед молодих умів проходили у два тури. У кожному з них представники різних країн вирішували по три завдання в різних напрямках шкільної математики, геометрії, теорії чисел, алгебри і комбінаторики.

Нагадаємо, що український школяр Валентин Фречка переміг на "Олімпіаді геніїв" у США.

Відео: (video.rbc.ua)