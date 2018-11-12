Українці здобули 4 медалі на Міжнародній олімпіаді з астрономії

Фото: колаж РБК-Україна

Олімпіада IOAA завершилася 11 листопада у Пекіні (Китай)

На Міжнародній олімпіаді з астрономії та астрофізики (International Olympiad on Astronomy and Astrophysics, IOAA) команда українських учнів та випускників шкіл отримала 2 срібні та 2 бронзові медалі. Всього за перемогу боролися близько 200 учасників з 39 країн світу, передали в прес-службі Міністерства освіти і науки України.

Учасники олімпіади, яка завершилася 11 листопада в китайській столиці Пекіні, доводили знання з профільних дисциплін у кількох турах: теорія, практика, спостереження за зоряним небом та командний.

Ця олімпіада відбувається щорічно. У команду, яка представляє країну-учасника, входять не більше 5 учнів або студентів. Переможців олімпіади визначають в індивідуальній першості і нагороджують золотими, срібними і бронзовими медалями а також відзначають грамотами та призами в окремих номінаціях.

За результатами змагань українці завоювали:

"Срібло" - Іван Рідкокаша, випускник КЗ “Харківський фізико-математичний ліцей № 27 Харківської міської ради Харківської області”;

"Срібло" - Назарій Фортуна, випускник Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату Львівського національного університету ім. Івана Франка

"Бронза" - Павло Гілея, учень 11 класу Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату Львівського національного університету ім. Івана Франка;

"Бронза" - Максим Рябоконь, випускник Ліцею № 142 м.. Київ.

Крім того, до складу команди увійшов випускник Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату ЛНУ ім. Івана Франка Данило Сагайдак, який отримав почесну грамоту.

Раніше ми повідомляли, що нещодавно в Києві прошла Олімпіада юних робомейкеров. Учасники демонстрували навички програмування роботів MakeBlock мовою Scratch.

Нагадаємо, українка Діана Паневская перемогла на головній в світі олімпіаді для тих, хто вивчає німецьку мову як іноземну, яка відбулася в Німеччині.

Також ми писали про те, що в серпні на Міжнародній математичній олімпіаді в Румунії українська команда завоювала 4 золоті та 2 срібні медалі.

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Відео: РБК-Україна