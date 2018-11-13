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Трус не грає у хокей: 13-річна українка буде грати в чоловічому чемпіонаті

STYLERЖиття    13.11.2018 - 15:25

Відео: YouTube/ТСН)

13-річна українка Наталія Лубенець завоювала право грати у чоловічому чемпіонаті. Федерація хокею дозволила виняток, так як дівчина показала один з найкращих результатів у своїй віковій категорії. Про це інформує ТСН.

Поліна висловлює хвилювання, бо переживає, що хлопчики можуть грати в силову через що вона може отримати травму. Однак, з іншого боку, дівчина усвідомлює, що поруч є команда, яка завжди підтримає.

Трус не грає у хокей: 13-річна українка буде грати в чоловічому чемпіонатіСкріншот поста: (YouTube/ТСН)

Мати спортсменки Тетяна Лубенець каже, що у хокей донька потрапила завдяки жарту батька: "Чоловік пожартував: "Хочеш - спробуй себе в хокеї". Ми ставилися якось скептично. Вона пішла, спробувала - і їй дуже сподобалося".

Тренування проходять п'ять разів на тиждень, дівчина не пропускає їх, навіть при поганій погоді. Гравці зізнаються, що відносяться до Тані дуже добре. "Вона - мій найкращий друг в команді. Дуже добре стоїть в захисті! Вона мені допомагає, я там щось не ловлю - вона підтримує", - каже воротар Тимофій Ларіонцев.

Коли команда потрапила на чемпіонат України, з'ясувалося, що Поліна там не має права грати. Бо дівчат допускають тільки у складі жіночих команд і лише з 15 років.

Трус не грає у хокей: 13-річна українка буде грати в чоловічому чемпіонатіСкріншот поста: (YouTube/ТСН)

Щоб вирішити цю проблему, тренер команди звернувся у Федерацію хокею і умовив випробувати її. "Коли побачили, що дівчинка здає краще хлопчиків тести, вони кажуть: Ми таку дівчинку ще не бачили!", - розповідає Володимир Волошин. На цьому юна хокеїстка зупинятися не збирається.

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