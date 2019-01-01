У США випустили календар з українками у вишиванках (фото)

Календар на 2019 рік з українками у вишиванках (фото: РБК-Україна)

Барвистий календар можна придбати в Чикаго

У США випустили яскравий календар на 2019 рік, сторінки якого прикрасили фотографії дівчат у вишиванках. Його можна придбати в Чикаго.

Календар на 2019 рік з українками у вишиванках (фото: РБК-Україна)

За словами авторів календаря, редакції журналу Ukrainian People, цей календар стане найкращим подарунком до Нового року та Різдва.

"Унікальний кольоровий календар з красивими дівчатами з України в національних костюмах від журналу Ukrainian People можна придбати в українській околиці Чикаго", - йдеться на сторінці журналу Facebook.

Скріншот (facebook.com/UkrainianPeopleMagazines)

Додамо, що Ukrainian People - це провідний щомісячний журнал в США. Редакція підтримує українську діаспору, демократію в Україні та культурні заходи в Північній Америці. Мета: об'єднати українців усього світу та інформувати про життя української діаспори США та інших країн.

Нагадаємо, в листопаді в київському Музеї Івана Гончара відбулася офіційна презентація та відкриття тематичної виставки на честь запуску третього благодійного календаря "Щирі".

Раніше ми писали про те, що канадські хокеїсти вийшли на лід у вишиванках. Також повідомлялося, що Джастін Трюдо у вишиванці відвідав український фестиваль в Торонто.