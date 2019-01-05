Стала известна зарплата повара Ангелы Меркель

Коллаж: РБК-Украина

Ведомство канцлера ФРГ ищет повара на полную ставку

В ведомстве канцлера ФРГ будут принимать больше гостей, поэтому шеф-повару Ангелы Меркель нужен помощник. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Известно, что во время торжественных приемов на кухне работали десять человек: главный повар, его помощник и восемь официантов.

Сейчас ведомство нуждается в еще одном поваре, который будет работать на полную ставку. Его месячная зарплата составит около 2 800 евро без вычета налогов.

Стоит отметить, что Германия стала жертвой масштабной хакерской атаки, в ходе которой произошла утечка информации ключевых политических партий Германии. Среди потерпевших также называлась и канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Однако позже министр юстиции Германии Катарина Барли опровергла информацию об утечке личных данных Меркель.

Ранее сообщалось о том, что стали известны суммы повышенных зарплат украинских военных. При этом больше всего зарплата выросла у командира бригады.

Мы также писали о том, что в 2019 году украинцам следует ждать роста доходов. По словам президента Украинского аналитического центра Александра Охрименко, это не будет темп 2018 года (+18%). Но все же он прогнозирует рост на уровне 12% - 15%.