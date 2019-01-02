Как вырастут доходы украинцев в 2019 году: прогноз экономиста

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Украинцы пока еще не выбрались из кризисной ямы, но идут по верному пути

В третьем квартале 2018 года доходы украинцев увеличились (по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года) на 18% - до 809 млрд грн.

Доходы и расходы украинцев в третьем квартале 2018 года

Кроме того, за последние годы значительно выросли и зарплаты. Например, если несколько лет назад номинальная средняя заработная плата по стране составляла около трех тысяч гривен, то сегодня почти 10 тысяч - а это в 2,5 раза выше уровня минимальной заработной платы.

Зарплата украинцев в 2018 году

Правда, вместе с тем растут цены и курс доллара. По словам президента Украинского аналитического центра Александра Охрименко, надо всегда помнить, что Госстат указывает рост доходов в гривне, а национальная валюта сильно упала в 2014-2015 годах.

При этом, аналитик отметил в комментарии изданию UBR.ua, что в 2019 году украинцам следует ждать еще большего роста доходов. Вряд ли, говорит эксперт, это будет темп 2018-го. Но Охрименко все же прогнозирует рост 12%, а возможно и 15%.

"Однако, если средний уровень официальных доходов в 2013 году составлял эквивалент $440, то сейчас - $300. Отсюда видно, что до благосостояния пятилетней давности украинцам еще далеко", - резюмировал он.

Кстати, в Минсоцполитики заявили об увеличении доходов населения.