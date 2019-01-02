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Як зростуть доходи українців в 2019 році: прогноз економіста

STYLERЖиття    02.01.2019 - 15:35
Як зростуть доходи українців в 2019 році: прогноз економіста
Ілюстративне фото (flickr.com/NBU)

Українці поки ще не вибралися з кризової ями, але йдуть по вірному шляху

У третьому кварталі 2018 року доходи українців збільшилися (порівняно з аналогічним періодом попереднього року) на 18% - до 809 млрд грн.

Як зростуть доходи українців в 2019 році: прогноз економіста

Доходи і витрати українців у третьому кварталі 2018 року

Крім того, за останні роки значно зросли і зарплати. Наприклад, якщо кілька років тому номінальна середня заробітна плата в країні становила близько трьох тисяч гривень, то сьогодні майже 10 тисяч - а це у 2,5 раза вище рівня мінімальної заробітної плати.

Як зростуть доходи українців в 2019 році: прогноз економіста

Зарплата українців у 2018 році

Правда, разом з тим зростають ціни і курс долара. За словами президента Українського аналітичного центру Олександра Охріменка, треба завжди пам'ятати, що Держстат вказує зростання доходів у гривні, а національна валюта сильно впала в 2014-2015 роках.

При цьому аналітик зазначив у коментарі виданню UBR.ua, що в 2019 році українцям слід чекати ще більшого зростання доходів. Навряд чи, говорить експерт, це буде темп 2018-го. Але Охріменко все ж прогнозує зростання 12%, а можливо і 15%.

"Однак, якщо середній рівень офіційних доходів в 2013 році становив еквівалент $440, то зараз - $300. Звідси видно, що до добробуту п'ятирічної давності українцям ще далеко", - резюмував він.

До речі, в Мінсоцполітики заявили про збільшенні доходів населення.

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