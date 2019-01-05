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Стала відома зарплата кухаря Ангели Меркель

STYLERЖиття    05.01.2019 - 07:24
Стала відома зарплата кухаря Ангели Меркель
Колаж: РБК-Україна

Відомство канцлера ФРН шукає кухаря на повну ставку

У відомстві канцлера ФРН будуть приймати більше гостей, тому шеф-кухарю Ангели Меркель потрібен помічник. Про це повідомляє Deutsche Welle.

Відомо, що підчас урочистих прийомів на кухні працювали десять чоловік: головний кухар, його помічник і вісім офіціантів.

Зараз відомство потребує ще одного кухаря, який буде працювати на повну ставку. Його місячна зарплата становитиме близько 2 800 євро без вирахування податків.

Варто зазначити, що Німеччина стала жертвою масштабної хакерської атаки, в ході якої стався витік інформації ключових політичних партій Німеччини. Серед потерпілих також називалася і канцлер ФРН Ангела Меркель.

Проте пізніше міністр юстиції Німеччини Катаріна Барле спростувала інформацію про витік особистих даних Меркель.

Раніше повідомлялося про те, що стали відомі суми підвищених зарплат українських військових. При цьому найбільше зарплатня зросла у командира бригади.

Ми також писали про те, що в 2019 році українцям слід чекати зростання доходів. За словами президента Українського аналітичного центру Олександра Охріменка, це не буде темп 2018 року (+18%). Але все ж він прогнозує зростання на рівні 12% - 15%.

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