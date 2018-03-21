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Стали известны подробности в истории учительницы под Киевом, унизившей ученика

STYLERLIFE        21.03.2018 - 16:03
Скриншот с YouTube
Скриншот с YouTube

Женщина, опубликовавшая видео, удалила его

Стали известны новые подробности об учительнице из Василькова, которая при всех  детях унизила ученика. Педагог обзывала ребенка матерными словами и совсем не церемонилась. Об этом рассказала на своей странице в Facebook Виктория Гедзь. Она и опубликовала видео, но через несколько часов удалила его со всеми комментариями.

Видео: Учительница в Василькове обзывала ребенка (YouTube/Народна Правда)

В комментариях под видеона YouTube люди написали, что учительница уже уволилась со школы.

Скриншот комментариев (YouTube)

Как ранее писал Styler, в Василькове Киевской области учительница физики посреди урока выругала ученика, унизив его перед одноклассниками.

Соответствующее видео опубликовала Виктория Гедзь на своей странице в Facebook. "Учитель физики г. Васильков, школа 9. Что может научить вот такой "воспитанный педагог" наших детей. Прошу максимального репоста, чтобы Людмилу Анатольевну знали как можно больше людей", - написала она.
 

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Теги: учительница
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