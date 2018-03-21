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Стали відомі подробиці в історії вчительки під Києвом, яка принизила учня

STYLERLIFE        21.03.2018 - 16:03
Скріншот з YouTube
Скріншот з YouTube

Жінка, яка опублікувала відео, видалила його

Стали відомі нові подробиці про вчительку з Василькова, яка при всіх дітях принизила учня. Педагог обзивала дитину матюками і зовсім не церемонилася. Про це розповіла на своїй сторінці в Facebook Вікторія Гедзь. Вона і опублікувала відео, але через кілька годин видалила його з усіма коментарями.

Відео: Вчителька у Василькові обзивала дитини (YouTube/Народна Правда)

У коментарях під відео на YouTube люди написали, що вчителька вже звільнилася зі школи.

Скріншот коментарів (YouTube)

Як раніше писав Styler, у Василькові Київської області вчителька фізики посеред уроку вилаяла учня, принизивши його перед однокласниками.

Відповідне відео опублікувала Вікторія Гедзь на своїй сторінці в Facebook. "Вчитель фізики р. Васильків, школа 9. Що може навчити ось такий "вихований педагог" наших дітей. Прошу максимального репоста, щоб Людмилу Анатоліївну знали якомога більше людей", - написала вона.

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Теги: учительница
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