Стало известно, что будет с русским языком в Украине спустя 20 лет

Происходящее будет являться естественным процессом

В ближайшие 20 лет пространство для русскоязычия в Украине может уменьшиться практически на половину. Об этом сообщил украинский писатель Андрей Курков, передает "Крым.Реалии".

"Уменьшится, это естественный процесс. Насколько? Может, на 50%, может, на 40, может, на 30. Здесь очень важно, чтобы те, кто останется, становились активными, реальными гражданами Украины. Грубо говоря, были политическими украинцами. Если они граждане Украины, но политические россияне, им здесь делать нечего", - сказал он.

Более того, Курков рассказал, что в случае реализации одного из сценариев, ситуации с Донбассом можно было избежать.

"У нас есть граница с Россией, а есть граница советской и украинской ментальностей, которая разрезала Украину пополам 20 лет назад, а за последнее время сдвинулась на восток. И если б не было войны, еще через 10-15 лет она бы дошла до границы государственной – и у нас не было бы проблем", - подчеркнул он.

Кстати, "зрадофилия" характерна для людей с низким уровнем интеллекта или же тех, у кого не сложилась личная и профессиональная жизнь. Об этом сообщил украинский писатель Юрий Винничук.

"Зрадофилия - явление, характерное для людей с низким уровнем интеллекта или же тех, у кого не сложилась личная или профессиональная жизнь. Это в основном люди, которые ни в чем себя не проявили. Недовольные жизнью. Они это экстраполирует на все. Жена бросила - государство виновато. Нескольких таких знаю лично. Сидят на месте, без работы, и ничего не хотят", - сказал он.

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