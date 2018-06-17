Стало відомо, що буде з російською мовою в Україні через 20 років

Те, що відбувається буде природним процесом

В найближчі 20 років простір для російськомовності в Україні може зменшитися майже на половину. Про це повідомив український письменник Андрій Курков, передає "Крим.Реалії".

"Зменшиться, це природний процес. Наскільки? Може, на 50%, може, на 40, може, на 30. Тут дуже важливо, щоб ті, хто залишиться, ставали активними, реальними громадянами України. Грубо кажучи, були політичними українцями. Якщо вони громадяни України, але політичні росіяни, їм тут робити нічого", - сказав він.

Більш того, Курков розповів, що в разі реалізації одного з сценаріїв, ситуації з Донбасом можна було уникнути.

"У нас є кордон з Росією, а є межа радянської та української ментальностей, яка розрізала Україну навпіл 20 років тому, а за останній час зрушилася на схід. І якщо б не було війни, ще через 10-15 років вона б дійшла до межі державної – і у нас не було б проблем", - підкреслив він.

До речі, "зрадофілія" характерна для людей з низьким рівнем інтелекту або ж тих, в кого не склалося особисте і професійне життя. Про це повідомив український письменник Юрій Винничук.

"Зрадофілія - явище, характерне для людей з низьким рівнем інтелекту або ж тих, в кого не склалося особисте або професійне життя. Це в основному люди, які ні в чому себе не проявили. Незадоволені життям. Вони це екстраполює на усе. Дружина кинула - держава винна. Кількох таких знаю особисто. Сидять на місці, без роботи, і нічого не хочуть", - сказав він.

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