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Стало известно, что едят украинские богачи во время поста

STYLERLIFE        27.03.2018 - 15:19
Коллаж РБК-Украина
Коллаж РБК-Украина

Они предпочитают посещать рестораны

Во время поста украинские богачи едят тушеную лапшу за 345 грн, грибное соте за 175 грн и вареники с картошкой за 420 грн. Об этом говорится в расследовании программы "Гроші".

Нардеп Владимир Парасюк говорит, что в пост старается не есть мяса в среду и пятницу. Его коллега Сергей Тарута во время поста посещал ресторан мексиканской кухни. А Зорян Шкиряк ел гречку с грибами.

Журналисты провели исследование заведений, в которых предлагают постное меню. Так, в одном из них самое дорогое блюдо – тушеная лапша за 345 грн. В другом предлагают соте из четырех видов грибов за 175 грн.

Видео: Что едят погачи во время поста (tsn.ua)

В ресторане рядом с Кабмином и Верховной Радой есть запеченные яблоки по 250 грн и вареники с картошкой и грибами за 420 грн. Самое дорогое блюдо – это суп с королевским крабом.

Ранее эксперт рассказал, сколько ежедневно проедают украинцы.

"В селе люди стараются есть домашние продукты и закрутки, поэтому ее (сумму) надо делить пополам. Но не отказывают в колбасах и потребляют больше хлеба, чем городские жители. Полноценное питание с обедами в кафе проходит не чаще чем 5-7 раз в месяц", - добавил Дерюгин.

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Теги: еда, пост
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